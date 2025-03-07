07 марта 2025

В Мюнхене убившего двух украинцев мужчину приговорили к пожизненному заключению

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступление произошло на юге Германии
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Второй окружной суд Мюнхена признал виновным мужчину, предположительно являющегося гражданином России, в убийстве двух украинских военнослужащих. Преступление произошло на юге Германии. Его причиной стал спор по поводу ситуации на Украине, сообщает журнал Der Spiegel.

«Судьи признали 58-летнего мужчину виновным в особо тяжком преступлении, что не позволяет ему выйти на досрочное освобождение после 15 лет в тюрьме. Подсудимый признался, что в апреле прошлого года убил ножом 36-летнего и 23-летнего украинцев в Мурнау-ам-Штаффельзе после совместного распития алкоголя», — передает немецкое издание.

По данным следствия, спор между ними разгорелся по поводу ситуации на Украине. Убитые являлись военнослужащими ВСУ и проходили в ФРГ реабилитацию.

Как рассказывало ранее URA.RU, мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине и ее жителях. Конфликт начался из-за негативного отношения пенсионера к украинцам.

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Второй окружной суд Мюнхена признал виновным мужчину, предположительно являющегося гражданином России, в убийстве двух украинских военнослужащих. Преступление произошло на юге Германии. Его причиной стал спор по поводу ситуации на Украине, сообщает журнал Der Spiegel. «Судьи признали 58-летнего мужчину виновным в особо тяжком преступлении, что не позволяет ему выйти на досрочное освобождение после 15 лет в тюрьме. Подсудимый признался, что в апреле прошлого года убил ножом 36-летнего и 23-летнего украинцев в Мурнау-ам-Штаффельзе после совместного распития алкоголя», — передает немецкое издание. По данным следствия, спор между ними разгорелся по поводу ситуации на Украине. Убитые являлись военнослужащими ВСУ и проходили в ФРГ реабилитацию. Как рассказывало ранее URA.RU, мужчина из Владимирской области убил отца молотком из-за споров об Украине и ее жителях. Конфликт начался из-за негативного отношения пенсионера к украинцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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