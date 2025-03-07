07 марта 2025

Два корабля столкнулись около Стамбула

© Служба новостей «URA.RU»
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В море произошел инцидент с кораблями
В море произошел инцидент с кораблями Фото:

Недалеко от турецкого города Стамбула столкнулись танкер Mia и контейнеровоз Orita. Об этом сообщили представители экстренных служб.

«В результате столкновения кораблей в Мраморном море у берегов Турции, лопнул балластный резервуар у нефтяного танкера. Загрязненная вода попала в море», — передает агентство IHA.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия находятся катера береговой охраны, а также буксиры. Согласно открытым данным, 130-метровый контейнеровоз Orita шел под флагом Панамы, а 270-метровый танкер Mia плыл под флагом Гайаны. Причины столкновения судов выясняются.

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Недалеко от турецкого города Стамбула столкнулись танкер Mia и контейнеровоз Orita. Об этом сообщили представители экстренных служб. «В результате столкновения кораблей в Мраморном море у берегов Турции, лопнул балластный резервуар у нефтяного танкера. Загрязненная вода попала в море», — передает агентство IHA. Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия находятся катера береговой охраны, а также буксиры. Согласно открытым данным, 130-метровый контейнеровоз Orita шел под флагом Панамы, а 270-метровый танкер Mia плыл под флагом Гайаны. Причины столкновения судов выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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