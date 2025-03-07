Два корабля столкнулись около Стамбула

Недалеко от турецкого города Стамбула столкнулись танкер Mia и контейнеровоз Orita. Об этом сообщили представители экстренных служб.
«В результате столкновения кораблей в Мраморном море у берегов Турции, лопнул балластный резервуар у нефтяного танкера. Загрязненная вода попала в море», — передает агентство IHA.
Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия находятся катера береговой охраны, а также буксиры. Согласно открытым данным, 130-метровый контейнеровоз Orita шел под флагом Панамы, а 270-метровый танкер Mia плыл под флагом Гайаны. Причины столкновения судов выясняются.
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