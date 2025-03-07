Жители ХМАО массово строят частные дома

Только за январь 2025 года в ХМАО было построено 257 частных домов общей площадью 31,2 тысячи квадратных метров. Это на 84,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Тюменьстате.
«Из общего числа — населением построено 257 индивидуальных жилых домов общей площадью 31,2 тысячи квадратных метров. 84,7% к январю 2024 года», — написано на сайте ведомства.
В то же время, жилых домов в округе возведено лишь на 10 больше — 267. Их общая площадь составляет 35,1 тысячи квадратных метров, что больше, чем в прошлом году на 35,9%.
В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО в 2025 году планируется увеличить стоимость квадратного метра жилья для привлечения застройщиков. Привлечение застройщиков связано с переселением югорчан из аварийного жилья и строительством для этого новых домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!