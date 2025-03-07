07 марта 2025
06 марта 2025

Жители ХМАО массово строят частные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство частных домов в ХМАО выросло на 84,7%
Строительство частных домов в ХМАО выросло на 84,7% Фото:

Только за январь 2025 года в ХМАО было построено 257 частных домов общей площадью 31,2 тысячи квадратных метров. Это на 84,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Тюменьстате.

«Из общего числа — населением построено 257 индивидуальных жилых домов общей площадью 31,2 тысячи квадратных метров. 84,7% к январю 2024 года», — написано на сайте ведомства.

В то же время, жилых домов в округе возведено лишь на 10 больше — 267. Их общая площадь составляет 35,1 тысячи квадратных метров, что больше, чем в прошлом году на 35,9%.

В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО в 2025 году планируется увеличить стоимость квадратного метра жилья для привлечения застройщиков. Привлечение застройщиков связано с переселением югорчан из аварийного жилья и строительством для этого новых домов.

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Только за январь 2025 года в ХМАО было построено 257 частных домов общей площадью 31,2 тысячи квадратных метров. Это на 84,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Тюменьстате. «Из общего числа — населением построено 257 индивидуальных жилых домов общей площадью 31,2 тысячи квадратных метров. 84,7% к январю 2024 года», — написано на сайте ведомства. В то же время, жилых домов в округе возведено лишь на 10 больше — 267. Их общая площадь составляет 35,1 тысячи квадратных метров, что больше, чем в прошлом году на 35,9%. В Кондинском и Октябрьском районах ХМАО в 2025 году планируется увеличить стоимость квадратного метра жилья для привлечения застройщиков. Привлечение застройщиков связано с переселением югорчан из аварийного жилья и строительством для этого новых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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