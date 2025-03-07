07 марта 2025

Кормят до отвала, но за спецодежду высчитывают: курганец рассказал о работе комплектовщиком обедов в Москве

Курганец заработал в два раза меньше, чем обещали на вахте в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец собирал обеды для авиакомпании
Курганец собирал обеды для авиакомпании Фото:

Житель Кургана отработал вахту комплектовщиком обедов для пассажиров самолетов в столице России. Во время рабочих смен его хорошо кормили, но за спецодежду деньги высчитали из зарплаты. За смену вахтовик зарабатывал в среднем 2 780 рублей. Об этом курганец Данил рассказал URA.RU. Обещали ему платить почти в два раза больше.

«Условия на вахте были в целом хорошие. Питание на смене давали бесплатно в формате „шведского стола“. А за белый халат вычли из зарплаты две тысячи рублей. За 45 смен удалось заработать 125 тысяч рублей», — сообщил комплектовщик.

По словам Данила, ему повезло, что устраивался он на вахту, обратившись непосредственно к представителю работодателя. По прибытию в Москву, его заселили в общежитие, где в комнатах размещались по восемь человек. Вахтовик подчеркнул, что с ним заключили трудовой договор, потребовали справку об отсутствии судимости и военный билет. Смены продолжались по 12 часов с перерывами на приемы пищи.

Работа по комплектовке обедов не требует каких-то особых знаний, просто надо быть внимательным и аккуратным, пояснил курганец. Он добавил, что в общежитии был порядок, охрана следила, чтобы постояльцы вели себя культурно — не употребляли алкоголь и не дебоширили. Хотя при графике — шесть смен и один выходной, вахтовики предпочитали отсыпаться в свободное время.

Курганец отдельно отметил, что в объявлении обещали зарплату до 250 тысяч рублей, но не все понимают — это оплата за 90 смен. Данил похвалил условия в общежитии, где было чисто, можно было воспользоваться стиральными машинами (платно) и кухней.

Ранее житель Кургана рассказал, что посредники обманывают потенциальных вахтовиков. В объявлении они обещают высокую зарплату, а по факту на вахте в Москве работник склада получает в два раза меньше обещанного.

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Житель Кургана отработал вахту комплектовщиком обедов для пассажиров самолетов в столице России. Во время рабочих смен его хорошо кормили, но за спецодежду деньги высчитали из зарплаты. За смену вахтовик зарабатывал в среднем 2 780 рублей. Об этом курганец Данил рассказал URA.RU. Обещали ему платить почти в два раза больше. «Условия на вахте были в целом хорошие. Питание на смене давали бесплатно в формате „шведского стола“. А за белый халат вычли из зарплаты две тысячи рублей. За 45 смен удалось заработать 125 тысяч рублей», — сообщил комплектовщик. По словам Данила, ему повезло, что устраивался он на вахту, обратившись непосредственно к представителю работодателя. По прибытию в Москву, его заселили в общежитие, где в комнатах размещались по восемь человек. Вахтовик подчеркнул, что с ним заключили трудовой договор, потребовали справку об отсутствии судимости и военный билет. Смены продолжались по 12 часов с перерывами на приемы пищи. Работа по комплектовке обедов не требует каких-то особых знаний, просто надо быть внимательным и аккуратным, пояснил курганец. Он добавил, что в общежитии был порядок, охрана следила, чтобы постояльцы вели себя культурно — не употребляли алкоголь и не дебоширили. Хотя при графике — шесть смен и один выходной, вахтовики предпочитали отсыпаться в свободное время. Курганец отдельно отметил, что в объявлении обещали зарплату до 250 тысяч рублей, но не все понимают — это оплата за 90 смен. Данил похвалил условия в общежитии, где было чисто, можно было воспользоваться стиральными машинами (платно) и кухней. Ранее житель Кургана рассказал, что посредники обманывают потенциальных вахтовиков. В объявлении они обещают высокую зарплату, а по факту на вахте в Москве работник склада получает в два раза меньше обещанного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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