Житель Кургана отработал вахту комплектовщиком обедов для пассажиров самолетов в столице России. Во время рабочих смен его хорошо кормили, но за спецодежду деньги высчитали из зарплаты. За смену вахтовик зарабатывал в среднем 2 780 рублей. Об этом курганец Данил рассказал URA.RU. Обещали ему платить почти в два раза больше.
«Условия на вахте были в целом хорошие. Питание на смене давали бесплатно в формате „шведского стола“. А за белый халат вычли из зарплаты две тысячи рублей. За 45 смен удалось заработать 125 тысяч рублей», — сообщил комплектовщик.
По словам Данила, ему повезло, что устраивался он на вахту, обратившись непосредственно к представителю работодателя. По прибытию в Москву, его заселили в общежитие, где в комнатах размещались по восемь человек. Вахтовик подчеркнул, что с ним заключили трудовой договор, потребовали справку об отсутствии судимости и военный билет. Смены продолжались по 12 часов с перерывами на приемы пищи.
Работа по комплектовке обедов не требует каких-то особых знаний, просто надо быть внимательным и аккуратным, пояснил курганец. Он добавил, что в общежитии был порядок, охрана следила, чтобы постояльцы вели себя культурно — не употребляли алкоголь и не дебоширили. Хотя при графике — шесть смен и один выходной, вахтовики предпочитали отсыпаться в свободное время.
Курганец отдельно отметил, что в объявлении обещали зарплату до 250 тысяч рублей, но не все понимают — это оплата за 90 смен. Данил похвалил условия в общежитии, где было чисто, можно было воспользоваться стиральными машинами (платно) и кухней.
Ранее житель Кургана рассказал, что посредники обманывают потенциальных вахтовиков. В объявлении они обещают высокую зарплату, а по факту на вахте в Москве работник склада получает в два раза меньше обещанного.
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