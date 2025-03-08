План ковер ввели еще в двух аэропортах России

В аэропортах Пулково и Туношна ввели ограничения на полеты
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План ковер введен для обеспечения безопасности полетов
План ковер введен для обеспечения безопасности полетов Фото:

В целях обеспечения безопасности введены ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорту Туношна города Ярославля. Об этом сообщает Росавиация. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Пулково <...>, Ярославль», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Ранее план ковер был введен в аэропортах Владикавказа и Грозного. 

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В целях обеспечения безопасности введены ограничения в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге и аэропорту Туношна города Ярославля. Об этом сообщает Росавиация.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах: Пулково <...>, Ярославль», — передает Росавиация в своем telegram-канале. Ранее план ковер был введен в аэропортах Владикавказа и Грозного. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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