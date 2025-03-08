Россиян предупредили о риске остаться без пенсии из-за работодателя

Проданова: работодатель, не плативший страховые взносы, может лишить пенсии
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Если работодатель не начисляет сотруднику страховые взносы, то не копятся пенсионные баллы
Если работодатель не начисляет сотруднику страховые взносы, то не копятся пенсионные баллы Фото:

Если работодатель не перечисляет страховые взносы за своего сотрудника, то могут появиться сложности при оформлении пенсии для работника в будущем. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова.

«Если вы официально трудоустроены, а не получаете заработную плату в „конверте“, то обязанность работодателя по перечислению страховых взносов в СФР своевременно и в полном объеме является неукоснительной», — рассказала Проданова в беседе с aif.ru. Она отметила, что небольшие предприятия иногда прибегают к нарушениям в перечислении страховых взносов, что в будущем может создать трудности для сотрудников при оформлении пенсии.

В случае возникновения сомнений относительно правильности начисления страховых взносов Проданова рекомендует обратиться к работодателю или проверить информацию через портал «Госуслуги» в разделе «Работа и пенсия». При обнаружении факта неперечисления взносов со стороны работодателя, Пенсионный фонд России начислит необходимые пенсионные баллы за данный период, а взыскание задолженности будет осуществляться через судебные инстанции. Для получения права на пенсию в 2025 году необходимо набрать 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и иметь трудовой стаж не менее 15 лет.

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Если работодатель не перечисляет страховые взносы за своего сотрудника, то могут появиться сложности при оформлении пенсии для работника в будущем. Об этом сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова. «Если вы официально трудоустроены, а не получаете заработную плату в „конверте“, то обязанность работодателя по перечислению страховых взносов в СФР своевременно и в полном объеме является неукоснительной», — рассказала Проданова в беседе с aif.ru. Она отметила, что небольшие предприятия иногда прибегают к нарушениям в перечислении страховых взносов, что в будущем может создать трудности для сотрудников при оформлении пенсии. В случае возникновения сомнений относительно правильности начисления страховых взносов Проданова рекомендует обратиться к работодателю или проверить информацию через портал «Госуслуги» в разделе «Работа и пенсия». При обнаружении факта неперечисления взносов со стороны работодателя, Пенсионный фонд России начислит необходимые пенсионные баллы за данный период, а взыскание задолженности будет осуществляться через судебные инстанции. Для получения права на пенсию в 2025 году необходимо набрать 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и иметь трудовой стаж не менее 15 лет.
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