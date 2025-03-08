Убийство актера Андрея Панина 6 марта 2013 года могли совершить его бизнес-партнеры из Одессы (Украина). Об этом сообщил его друг Геннадий Русин, добавив, что для этого есть соответствующие доказательства.
«Мы нашли персонажей, убивших Андрея. У нас даже есть видеоматериал и все доказательства. Мы это дело довели до конца. Они находятся сегодня на Украине, в Одессе, что также доказано», — заявил Русин, отметив, что в РФ этих людей никто не выдаст. Его слова приводит aif.ru.
Так, партнеры Панина предложили ему участие в выгодном проекте, куда он вложил несколько сотен тысяч долларов. Однако доход от этого актер так и не получил, что вызвало его недовольство. По одной из версий, после этого бизнес-партнеры прибыли в Москву с целью запугать Андрея Панина, однако ситуация вышла из-под контроля — актера убили.
Тело Панина было обнаружено в его квартире на Балаклавском проспекте Геннадием Русиным спустя день после смерти, 7 марта 2013 года. Первые сообщения в СМИ гласили, что Андрей Панин якобы употребил слишком много водки, споткнулся и ударился головой об унитаз. Однако друзья актера подтверждают, что он категорически не употреблял этот напиток. Предварительное заключение о причинах смерти указывало на потерю крови, вызванную серьезной черепно-мозговой травмой. Специалисты предполагали, что актер упал с высоты своего роста, однако следы на теле жертвы не поддавались простым объяснениям. Так, лицо актера было изуродовано, его правый глаз заметно пострадал от гематомы, на фалангах пальцев обнаружили ссадины, коленные суставы были покрыты синяками, а в ранах найдены осколки стекла.
Из материалов уголовного дела следовало, что актер оказывал сопротивление нападавшим: на это указывали беспорядок в квартире, перемещенная мебель и следы крови на месте происшествия. Позже бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин возбудил уголовное дело в отношении гибели Панина по статье об ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Преступники так и не были пойманы. Расследование данного дела было прекращено в 2015 году.
Андрей Панин начал свою актерскую карьеру в начале 1990-х годов, работая в Московском художественном театре имени А. П. Чехова. Наибольшую известность он приобрел благодаря ролям антагонистов в таких популярных телесериалах, как «Бригада», «Марш Турецкого», «Каменская» и «Граница. Таежный роман». За время своей актерской деятельности актер ни разу не был втянут в какие-либо скандалы.
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