07 марта 2025

Челябинский губернатор Текслер поздравил женщин с 8 Марта. Видео

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пожелал женщинам счастья и любви
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пожелал женщинам счастья и любви Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Видеообращение он записал в своем telegram-канале.

«Милые, любимые наши женщины, поздравляю вас с международным женским днем. Вы дарите жизнь, тепло своих сердец, бережно храните семейный очаг. Счастья вам, любви. С праздником. С днем 8 Марта», — отметил глава региона.

Алексей Текслер добавил, что работая бок о бок с мужчинами, женщины вносят значительный вклад в достижение общих целей. Нет такой задачи, которая была бы непосильной для женщины, подчеркнул губернатор. 

В эти дни глава региона работает в Златоусте, где проходит Кубок России по биатлону. Алексей Текслер принял участие в награждении победителей мужского спринта.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Видеообращение он записал в своем telegram-канале. «Милые, любимые наши женщины, поздравляю вас с международным женским днем. Вы дарите жизнь, тепло своих сердец, бережно храните семейный очаг. Счастья вам, любви. С праздником. С днем 8 Марта», — отметил глава региона. Алексей Текслер добавил, что работая бок о бок с мужчинами, женщины вносят значительный вклад в достижение общих целей. Нет такой задачи, которая была бы непосильной для женщины, подчеркнул губернатор.  В эти дни глава региона работает в Златоусте, где проходит Кубок России по биатлону. Алексей Текслер принял участие в награждении победителей мужского спринта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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