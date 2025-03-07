Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Видеообращение он записал в своем telegram-канале.
«Милые, любимые наши женщины, поздравляю вас с международным женским днем. Вы дарите жизнь, тепло своих сердец, бережно храните семейный очаг. Счастья вам, любви. С праздником. С днем 8 Марта», — отметил глава региона.
Алексей Текслер добавил, что работая бок о бок с мужчинами, женщины вносят значительный вклад в достижение общих целей. Нет такой задачи, которая была бы непосильной для женщины, подчеркнул губернатор.
В эти дни глава региона работает в Златоусте, где проходит Кубок России по биатлону. Алексей Текслер принял участие в награждении победителей мужского спринта.
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