Полпред Жога приветствовал участников финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога впервые приехал в Златоуст Челябинской области, где с 7 по 9 марта проходит финал Кубка России по биатлону. Он приветствовал болельщиков.
«Урал — опорный край державы. Здесь живут не только труженики, но и хорошие спортсмены», — сказал полпред, обращаясь к участникам и зрителям соревнований.
Артему Жоге провели экскурсию по лыжно-биатлонному комплексу. Ему презентовали возможности спортивного объекта. Также он принял участие в награждении победителей и пообщался с болельщиками-участниками специальной военной операции.
В субботу, 8 марта, в Златоусте проходит гонка преследования на финальном этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону. Первой среди женщин стала Виктория Сливко. Мужчины стартуют в 13:00.
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