07 марта 2025

Полпред Жога приветствовал участников финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Артем Жога впервые приехал в Златоуст
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред президента в УрФО Артем Жога приветствовал гостей Кубка России по биатлону
Полпред президента в УрФО Артем Жога приветствовал гостей Кубка России по биатлону Фото:
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Финал Кубка России по биатлону в Златоусте

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога впервые приехал в Златоуст Челябинской области, где с 7 по 9 марта проходит финал Кубка России по биатлону. Он приветствовал болельщиков.

«Урал — опорный край державы. Здесь живут не только труженики, но и хорошие спортсмены», — сказал полпред, обращаясь к участникам и зрителям соревнований.

Артему Жоге провели экскурсию по лыжно-биатлонному комплексу. Ему презентовали возможности спортивного объекта. Также он принял участие в награждении победителей и пообщался с болельщиками-участниками специальной военной операции.

В субботу, 8 марта, в Златоусте проходит гонка преследования на финальном этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону. Первой среди женщин стала Виктория Сливко. Мужчины стартуют в 13:00.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога впервые приехал в Златоуст Челябинской области, где с 7 по 9 марта проходит финал Кубка России по биатлону. Он приветствовал болельщиков. «Урал — опорный край державы. Здесь живут не только труженики, но и хорошие спортсмены», — сказал полпред, обращаясь к участникам и зрителям соревнований. Артему Жоге провели экскурсию по лыжно-биатлонному комплексу. Ему презентовали возможности спортивного объекта. Также он принял участие в награждении победителей и пообщался с болельщиками-участниками специальной военной операции. В субботу, 8 марта, в Златоусте проходит гонка преследования на финальном этапе Альфа-Банк Кубка России по биатлону. Первой среди женщин стала Виктория Сливко. Мужчины стартуют в 13:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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