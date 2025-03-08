Сливко выиграла гонку преследования в финале Кубка по биатлону в Златоусте

В Златоусте Челябинской области 8 марта завершилась гонка преследования в финале Кубка России по биатлону. Победительницей среди женщин на дистанции 10 километров стала Виктория Сливко из Тюменской области.
«Первое место в гонке преследования заняла Виктория Сливко из Тюменской области. Вторая строчка пьедестала — у Ирины Казакевич из Свердловской области. Бронзу гонки преследования взяла Анастасия Халили из Московской области», — передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
Финальные соревнования Кубка России по биатлону, проводимые под эгидой Альфа-Банка, привлекли участие 107 спортсменов, в том числе 67 мужчин и 40 женщин, представляющих 17 регионов страны. Старт гонки преследования среди мужчин запланирован 8 марта на 13:00.
Как URA.RU писало ранее, Виктория Сливко взяла золото на спринте финала Кубка России, который проходил 7 марта в Златоусте. Лучшим среди мужчин стал Даниил Серохвостов.
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