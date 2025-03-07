07 марта 2025

Губернатор Кухарук поздравил югорчанок с 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук пожелал женщинам неиссякаемого вдохновения и исполнения заветных желаний
Руслан Кухарук пожелал женщинам неиссякаемого вдохновения и исполнения заветных желаний Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил жительниц округа с Международным женским днем. Он пожелал югорчанкам неиссякаемого вдохновения и исполнения заветных желаний.

«В нашем регионе, стране живут удивительные женщины: сильные, талантливые и целеустремленные. Вы не боитесь трудностей и смело преодолеваете препятствия, сочетая в себе стойкость и нежность, твердость характера и чуткое сердце. В этот прекрасный праздник, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и исполнения всех ваших заветных желаний», — сказал Кухарук в своем telegram-канале. 

Он также поблагодарил югорчанок за преданность, заботу и неустанный труд. Пожелал, чтобы в их домах царили мир и благополучие. 

В преддверии Международного женского дня в Сургуте (ХМАО) прошел благотворительный концерт. Мероприятие было посвящено женам, матерям и сестрам участников СВО, а также многодетным мамам и работникам соцсферы. Со сцены для них выступил звезда эстрады Николай Басков.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил жительниц округа с Международным женским днем. Он пожелал югорчанкам неиссякаемого вдохновения и исполнения заветных желаний. «В нашем регионе, стране живут удивительные женщины: сильные, талантливые и целеустремленные. Вы не боитесь трудностей и смело преодолеваете препятствия, сочетая в себе стойкость и нежность, твердость характера и чуткое сердце. В этот прекрасный праздник, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и исполнения всех ваших заветных желаний», — сказал Кухарук в своем telegram-канале.  Он также поблагодарил югорчанок за преданность, заботу и неустанный труд. Пожелал, чтобы в их домах царили мир и благополучие.  В преддверии Международного женского дня в Сургуте (ХМАО) прошел благотворительный концерт. Мероприятие было посвящено женам, матерям и сестрам участников СВО, а также многодетным мамам и работникам соцсферы. Со сцены для них выступил звезда эстрады Николай Басков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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