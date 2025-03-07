Губернатор Кухарук поздравил югорчанок с 8 Марта

Глава ХМАО Руслан Кухарук поздравил жительниц округа с Международным женским днем. Он пожелал югорчанкам неиссякаемого вдохновения и исполнения заветных желаний.
«В нашем регионе, стране живут удивительные женщины: сильные, талантливые и целеустремленные. Вы не боитесь трудностей и смело преодолеваете препятствия, сочетая в себе стойкость и нежность, твердость характера и чуткое сердце. В этот прекрасный праздник, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и исполнения всех ваших заветных желаний», — сказал Кухарук в своем telegram-канале.
Он также поблагодарил югорчанок за преданность, заботу и неустанный труд. Пожелал, чтобы в их домах царили мир и благополучие.
В преддверии Международного женского дня в Сургуте (ХМАО) прошел благотворительный концерт. Мероприятие было посвящено женам, матерям и сестрам участников СВО, а также многодетным мамам и работникам соцсферы. Со сцены для них выступил звезда эстрады Николай Басков.
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