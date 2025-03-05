05 марта 2025

В ХМАО провели благотворительный концерт для жен и матерей бойцов СВО. Фото

В ХМАО прошел благотворительный концерт «Героям нашего времени»
© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный концерт для жен и матерей бойцов СВО прошел в Сургуте в преддверии 8 марта
Благотворительный концерт для жен и матерей бойцов СВО прошел в Сургуте в преддверии 8 марта Фото:

В Сургуте (ХМАО) в преддверии 8 марта провели благотворительный концерт федерального проекта «Героям нашего времени» для жен, матерей и сестер участников СВО, а также многодетных мам и работников соцсферы. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук. 

«В преддверии Международного женского дня в Сургуте прошел благотворительный концерт федерального проекта „Героям нашего времени“. Это замечательный подарок к 8 Марта для наших сильных и вдохновляющих женщин Югры — жен, матерей и сестер военнослужащих, ветеранов, многодетных мам и тех, кто трудится в социальной сфере», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Он поздравил женщин с наступающим праздником. Губернатор Югры поблагодарил их за любовь к Родине, воспитание будущих поколений и сохранения традиций. Также для югорчанок на сцене выступил звезда эстрады Николай Басков. 

Приглашенной звездой на благотворительном концерте выступил Николай Басков
Приглашенной звездой на благотворительном концерте выступил Николай Басков
Фото:

О том, что на этом концерте в ХМАО выступит звезда эстрады Николай Басков URA.RU сообщало ранее. Мероприятие для жен и матерей бойцов СВО организовал фонд «Золотые ворота Сибири» при поддержке окружного правительства, «Единой Росси» и ПАО «Сургутнефтегаз».

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В Сургуте (ХМАО) в преддверии 8 марта провели благотворительный концерт федерального проекта «Героям нашего времени» для жен, матерей и сестер участников СВО, а также многодетных мам и работников соцсферы. Об этом сообщил глава округа Руслан Кухарук.  «В преддверии Международного женского дня в Сургуте прошел благотворительный концерт федерального проекта „Героям нашего времени“. Это замечательный подарок к 8 Марта для наших сильных и вдохновляющих женщин Югры — жен, матерей и сестер военнослужащих, ветеранов, многодетных мам и тех, кто трудится в социальной сфере», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Он поздравил женщин с наступающим праздником. Губернатор Югры поблагодарил их за любовь к Родине, воспитание будущих поколений и сохранения традиций. Также для югорчанок на сцене выступил звезда эстрады Николай Басков.  О том, что на этом концерте в ХМАО выступит звезда эстрады Николай Басков URA.RU сообщало ранее. Мероприятие для жен и матерей бойцов СВО организовал фонд «Золотые ворота Сибири» при поддержке окружного правительства, «Единой Росси» и ПАО «Сургутнефтегаз».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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