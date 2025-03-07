Mash: ВС РФ взяли Суджу в оперативное окружение

Армия России взяла оккупированный ВСУ город Суджа в Курской области в оперативное окружение. Об этом сообщили картографы Украины.
«ВС РФ взяли временно оккупированную Суджу в оперативное окружение», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на украинских картографов. По их данным, до полного окружения города осталось около шести километров.
Около двух тысяч бойцов Украины практически полностью отрезаны от путей отступления. У целого ряда бригад ВСУ нет возможности организованно покинуть Суджу. За ночь на 7 марта ВС РФ заняли около девяти километров между селами Гуево и Олешня, приблизившись к трассе Юнаковка — Суджа, по которой Украина снабжала свои группировки в приграничье Курской области.
Ранее российские военные освободили деревню Старая Сорочина в Суджанском районе. Это открыло им путь на Малую Локню — крупнейший логистический центр ВСУ во временно оккупированной ими Курской области, сообщает MK.RU.
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