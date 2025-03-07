Mash: ВС РФ взяли Суджу в оперативное окружение

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Российская армия почти полностью отрезала бойцам ВСУ пути для отступления
Российская армия почти полностью отрезала бойцам ВСУ пути для отступления Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Армия России взяла оккупированный ВСУ город Суджа в Курской области в оперативное окружение. Об этом сообщили картографы Украины.

«ВС РФ взяли временно оккупированную Суджу в оперативное окружение», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на украинских картографов. По их данным, до полного окружения города осталось около шести километров.

Около двух тысяч бойцов Украины практически полностью отрезаны от путей отступления. У целого ряда бригад ВСУ нет возможности организованно покинуть Суджу. За ночь на 7 марта ВС РФ заняли около девяти километров между селами Гуево и Олешня, приблизившись к трассе Юнаковка — Суджа, по которой Украина снабжала свои группировки в приграничье Курской области.

Ранее российские военные освободили деревню Старая Сорочина в Суджанском районе. Это открыло им путь на Малую Локню — крупнейший логистический центр ВСУ во временно оккупированной ими Курской области, сообщает MK.RU.

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Армия России взяла оккупированный ВСУ город Суджа в Курской области в оперативное окружение. Об этом сообщили картографы Украины. «ВС РФ взяли временно оккупированную Суджу в оперативное окружение», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на украинских картографов. По их данным, до полного окружения города осталось около шести километров. Около двух тысяч бойцов Украины практически полностью отрезаны от путей отступления. У целого ряда бригад ВСУ нет возможности организованно покинуть Суджу. За ночь на 7 марта ВС РФ заняли около девяти километров между селами Гуево и Олешня, приблизившись к трассе Юнаковка — Суджа, по которой Украина снабжала свои группировки в приграничье Курской области. Ранее российские военные освободили деревню Старая Сорочина в Суджанском районе. Это открыло им путь на Малую Локню — крупнейший логистический центр ВСУ во временно оккупированной ими Курской области, сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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