Олимпийский чемпион из ХМАО защитил пояс в поединке с боксером из Аргентины

Олимпийский чемпион по боксу из Нижневартовска (ХМАО) Альберт Батыргазиев одолел в поединке аргентинца Нери Ромеро и отстоял временный пояс чемпиона мира WBA и чемпиона по версии IBA. Об этом сообщили федерации бокса России.
«Москва. Весовая категория — 59 кг. Альберт Батыргазиев победил по очкам Нери Ромеро (Аргентина) и отстоял свой титул временного чемпиона по версии WBA и чемпиона по версии IBA», —гласит информация на сайте федерации.
Бой продлился все 12 раундов. При этом в третьем аргентинец дважды отправил россиянина в нокдаун, однако уже в четвертом раунде уже Батыргазиев уронил Ромеро.
После боя Батыргазиев поблагодарил соперника за хороший бой. Он также добавил, что теперь намерен заполучить постоянный пояс, который сейчас принадлежит Ламонту Роучу.
«Хочу поблагодарить всех любителей спорта. Спасибо огромное Ромеро. Ты большой молодец. Спасибо за 12 раундов. Удалось провести защиту временного пояса. Дальше — больше. Осталось добраться до постоянного пояса Роуча», — приводят слова Батыргазиева, сказанные после боя в telegram-канале департамента физкультуры и спорта ХМАО.
Альберт Батыргазиев, олимпийский чемпион из Нижневартовска, ранее завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBA, победив ирландца Джоно Кэррола. Бой же с аргентинцем Нери Ромеро, который занимал 15-е место в рейтинге, стал для Батыргазиева возможностью подтвердить свой статус и защитить свои титулы в рамках «Ночи чемпионов IBA», проходившей на арене «Динамо».
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