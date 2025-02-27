Олимпийский чемпион из ХМАО сойдется в поединке с боксером из Аргентины

Батыргазиев сойдется на ринге с соперником из Аргентины Ромеро
Боксер, олимпийский чемпион из Нижневартовска (ХМАО) Альберт Батыргазиев встретится на ринге с соперником из Аргентины Нери Круза Ромеро. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z официально».
«Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев встретится на ринге с аргентинцем Нери Круза Ромеро. Вечер бокса „Ночь чемпионов IBA“ пройдет на волейбольной арене „Динамо“ 7 марта», — пишет telegram-канал.
В прошлом году Батыргазиев получил титул WBAво втором полулегком весе когда победил боксера из Ирландии Джоно Кэррола. Его новый соперник занимает 15-ую строчку рейтинга.
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