27 февраля 2025

Олимпийский чемпион из ХМАО сойдется в поединке с боксером из Аргентины

Альберт Батыргазиев сойдется в поединке с соперником из Аргентины Ромеро
© Служба новостей «URA.RU»
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Батыргазиев сойдется на ринге с соперником из Аргентины Ромеро
Батыргазиев сойдется на ринге с соперником из Аргентины Ромеро Фото:

Боксер, олимпийский чемпион из Нижневартовска (ХМАО) Альберт Батыргазиев встретится на ринге с соперником из Аргентины Нери Круза Ромеро. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z официально».

«Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев встретится на ринге с аргентинцем Нери Круза Ромеро. Вечер бокса „Ночь чемпионов IBA“ пройдет на волейбольной арене „Динамо“ 7 марта», — пишет telegram-канал.

В прошлом году Батыргазиев получил титул WBAво втором полулегком весе когда победил боксера из Ирландии Джоно Кэррола. Его новый соперник занимает 15-ую строчку рейтинга.

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Боксер, олимпийский чемпион из Нижневартовска (ХМАО) Альберт Батыргазиев встретится на ринге с соперником из Аргентины Нери Круза Ромеро. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z официально». «Олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев встретится на ринге с аргентинцем Нери Круза Ромеро. Вечер бокса „Ночь чемпионов IBA“ пройдет на волейбольной арене „Динамо“ 7 марта», — пишет telegram-канал. В прошлом году Батыргазиев получил титул WBAво втором полулегком весе когда победил боксера из Ирландии Джоно Кэррола. Его новый соперник занимает 15-ую строчку рейтинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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