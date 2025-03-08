Петросяна экстренно госпитализировали из-за кровотечения в ЖКТ

Российский юморист Евгений Петросян был экстренно госпитализирован из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), проявившихся в виде кровотечения. Он находится в реанимационном отделении Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщили журналисты.
«Легендарный юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве», — передает telegram-канал 112. Сейчас медицинский персонал проводит юмористу противошоковую терапию и готовит его к хирургическому вмешательству, чтобы остановить кровотечение.
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