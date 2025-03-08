Петросяна экстренно госпитализировали из-за кровотечения в ЖКТ

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Петросяна готовят к операции
Петросяна готовят к операции Фото:

Российский юморист Евгений Петросян был экстренно госпитализирован из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), проявившихся в виде кровотечения. Он находится в реанимационном отделении Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщили журналисты. 

«Легендарный юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве», — передает telegram-канал 112. Сейчас медицинский персонал проводит юмористу противошоковую терапию и готовит его к хирургическому вмешательству, чтобы остановить кровотечение.

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Российский юморист Евгений Петросян был экстренно госпитализирован из-за проблем с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), проявившихся в виде кровотечения. Он находится в реанимационном отделении Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщили журналисты.  «Легендарный юморист Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве», — передает telegram-канал 112. Сейчас медицинский персонал проводит юмористу противошоковую терапию и готовит его к хирургическому вмешательству, чтобы остановить кровотечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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