В Нижнем Тагиле нашли по ДНК мать брошенного на лавке грудничка

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) задержали маму грудничка, которого бросили на уличной лавочке. Ее нашли, благодаря совпадению по ДНК со списком ранее судимых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«Был взят образец буккального эпителия у младенца, который направлен для установления генотипа в региональный экспертно-криминалистический центр СК России. После того, как генотип был установлен, он с помощью экспертов-криминалистов МВД сопоставлен с имеющейся базой данных геномной информации, ... выявлено совпадение с ДНК-профилем ранее судимой жительницы Нижнего Тагила», — говорится в сообщении их telegram-канала.
Ее задержали. Она призналась на допросе, что родила младенца и решила оставить его на улице. После этого женщину доставили в одну из городских больниц из-за плохого послеродового состояния. Позже следователи решат какую меру пресечения получит мама младенца.
«Ею оказалась местная жительница, 1989 года рождения, по имени Алена, дорожный рабочий одного из предприятий города. 3 марта вечером она вне медицинского учреждения родила мальчика. Затем несколько часов думала, что с ним делать. После чего, завернув в одеяло, отнесла на улицу и оставила на лавочке. Дама проживает в съемной квартире одна. На учете по беременности не состояла», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам полковника Горелых, женщину лишили родительских прав в мае 2018-го. Она нарушала закон в отношении шести своих детей. Тагильчанка сидела в тюрьме из-за причинения смерти по неосторожности в 2016-м и за убийство в 2019-м, после чего вышла на свободу в 2022-м. Полицейские нашли также отца и допросили.
Инцидент произошел утром 4 марта на улице Красноармейской. По данным ГУ МВД по области, малыша нашел случайный прохожий. Он же вызвал скорую помощь. Сейчас врачи борются за его состояние. Врачи заявили, что ребенок был недоношенным. Это происшествие вызвало бурную реакцию тагильчан, подробнее о которой — в материале URA.RU.
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