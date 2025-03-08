Священник объяснил название миссионерской позы

Островский: миссионерская поза связана с вмешательством церкви в интимную жизнь
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Островский рассказал, что в Средневековье священнослужители вмешивались в интимную жизнь
Островский рассказал, что в Средневековье священнослужители вмешивались в интимную жизнь Фото:

Название миссионерской позы возникло в период появления религиозных регламентов, которые утверждали, что эта поза является приемлемой только для зачатия детей. Об этом сообщил священник Павел Островский в эфире своей авторской программы «Час Островского».

«Когда появились регламентации, тогда и появилось понятие „миссионерской позы“, что, дескать, „только для зачатия детей, в самом простом варианте, а все остальное — от лукавого“», — передает слова священника радио Sputnik. Он отметил, что в Средневековье некоторые церковные священнослужители действительно вмешивались в интимную жизнь супругов, устанавливая определенные правила. Островский подчеркнул, что церковь не должна вторгаться в супружескую спальню, а сами супруги являются «судьями» того, что происходит в их близости.

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Название миссионерской позы возникло в период появления религиозных регламентов, которые утверждали, что эта поза является приемлемой только для зачатия детей. Об этом сообщил священник Павел Островский в эфире своей авторской программы «Час Островского». «Когда появились регламентации, тогда и появилось понятие „миссионерской позы“, что, дескать, „только для зачатия детей, в самом простом варианте, а все остальное — от лукавого“», — передает слова священника радио Sputnik. Он отметил, что в Средневековье некоторые церковные священнослужители действительно вмешивались в интимную жизнь супругов, устанавливая определенные правила. Островский подчеркнул, что церковь не должна вторгаться в супружескую спальню, а сами супруги являются «судьями» того, что происходит в их близости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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