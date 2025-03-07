В Златоусте Челябинской области завершился второй день финала Кубка России по биатлону. Женщины и мужчины сражались в гонке преследования. Участников и гостей приветствовали почетные гости. Комплиментов в этот день были удостоены не только спортсмены, но и биатлонный комплекс. Подробности — в материале URA.RU.
Перед женским стартом спортсменов и болельщиков приветствовали полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Главе региона вручили кубок имени четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Знаменитый биатлонист передал его лично. Награды Текслер был удостоен за особый вклад в развитие российского биатлона.
Пьедестал почета в гонке преследования разделили Виктория Сливко из Тюменской области, занявшая первое место, Ирина Казакевич из Свердловской области и Анастасия Халили из Московской области. Они заняли второе и третье места соответственно. Каждая из девушек финишировала с разницей в минуту от идущей впереди соперницы.
В мужской гонке победил Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край), преодолев 12,5 километра за 34 минуты 29,6 секунды. Серебро у Карима Халили из Москвы. Третью ступень пьедестала занял Кирилл Бажин из Свердловской области.
Второй соревновательный день собрал немало знаменитых гостей. В их числе 6-кратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. В этот день, 8 марта, ей исполнилось 86 лет. Конькобежка поздравила женщин с Международным женским днем, а также отметила важность лыжно-биатлонного комплекса (ЛБК) для спортивной жизни Златоуста.
Выразил мнение по поводу спортивного объекта и комментатор Дмитрий Губерниев. Он уверен, что конкурентов златоустовской биатлонке в стране нет. Он назвал ЛБК кровеносной системой для российского биатлона.
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