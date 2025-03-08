Как выглядит масштабное наступление армии РФ на курскую Суджу. Карта

«РВ» показала карту начала масштабного наступления ВС РФ на Суджу под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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Российская армия начала наступление на Суджу
Российская армия начала наступление на Суджу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы начали масштабное наступление на Суджу в Курской области, используя несколько направлений для атаки. Военкоров опубликовали соответствующую карту действий российской армии.

«Армия России начала масштабную операцию по освобождению Суджи. Российские войска проводят атаки сразу с нескольких направлений, ведя бои на подступах к городу», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации военкоров, различные подразделения ВС РФ участвуют в наступлении: российский десант движется из района Махновки, подразделения спецназа «Ахмат» наступают со стороны Мартыновки, а 30-й мотострелковый полк действует со стороны Черкасского Поречного. Также ведутся операции со стороны Русской Конопельки и Малой Локни.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Курской области началось наступление российских войск на город Суджа, который находится под контролем ВСУ. Текущая операция, направленная на возвращение контроля над регионом, подходит к завершающему этапу. Сообщается, что ВС РФ эффективно провели операцию по окружению Суджи. Украинские картографы подтвердили, что до полного окружения города остается около шести километров.

Масштабное наступление российской армии на Суджу
Масштабное наступление российской армии на Суджу
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Российские силы начали масштабное наступление на Суджу в Курской области, используя несколько направлений для атаки. Военкоров опубликовали соответствующую карту действий российской армии. «Армия России начала масштабную операцию по освобождению Суджи. Российские войска проводят атаки сразу с нескольких направлений, ведя бои на подступах к городу», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации военкоров, различные подразделения ВС РФ участвуют в наступлении: российский десант движется из района Махновки, подразделения спецназа «Ахмат» наступают со стороны Мартыновки, а 30-й мотострелковый полк действует со стороны Черкасского Поречного. Также ведутся операции со стороны Русской Конопельки и Малой Локни. Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Курской области началось наступление российских войск на город Суджа, который находится под контролем ВСУ. Текущая операция, направленная на возвращение контроля над регионом, подходит к завершающему этапу. Сообщается, что ВС РФ эффективно провели операцию по окружению Суджи. Украинские картографы подтвердили, что до полного окружения города остается около шести километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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