Российские силы начали масштабное наступление на Суджу в Курской области, используя несколько направлений для атаки. Военкоров опубликовали соответствующую карту действий российской армии.
«Армия России начала масштабную операцию по освобождению Суджи. Российские войска проводят атаки сразу с нескольких направлений, ведя бои на подступах к городу», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации военкоров, различные подразделения ВС РФ участвуют в наступлении: российский десант движется из района Махновки, подразделения спецназа «Ахмат» наступают со стороны Мартыновки, а 30-й мотострелковый полк действует со стороны Черкасского Поречного. Также ведутся операции со стороны Русской Конопельки и Малой Локни.
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Курской области началось наступление российских войск на город Суджа, который находится под контролем ВСУ. Текущая операция, направленная на возвращение контроля над регионом, подходит к завершающему этапу. Сообщается, что ВС РФ эффективно провели операцию по окружению Суджи. Украинские картографы подтвердили, что до полного окружения города остается около шести километров.
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