Эксперт Масалович раскрыл, как мошенники воруют учетные записи с помощью картинок и видео

В мессенджере Telegram распространение вредоносного ПО и кража чувствительной информации может происходить через видео, картинки и гиф-изображения. Цель таких атак — кража учетных данных и перенаправление на фишинговые сайты, сообщил эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.
«Чаще всего мошенники работают по простой схеме: под видом изображения подсовывают приложение. Причем вы видите название ссылки, оно может выглядеть как картинка, точка, GIF. На самом деле, это — вредоносное приложение. При нажатии на картинку оно начинает работать у вас на смартфоне: ворует учетные записи, заставляет набрать логин или пароль, открывает фишинговый сайт и так далее», — рассказал Масалович в беседе с радио Sputnik.
Эксперт также напомнил о важности соблюдения правил цифровой гигиены. По его словам, необходимо избегать загрузок из непроверенных источников и использовать антивирусное программное обеспечение. Кроме того, на портале «Госуслуги» можно активировать запрет на совершение юридически значимых действий, что предотвратит многие виды мошенничества даже при утечке персональных данных.
Ранее директор по продукту «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук сообщил, что в РФ набирает популярность новая форма мошенничества, связанная с использованием мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Злоумышленники предлагают гражданам арендовать их аккаунты за приблизительно 200 рублей в день. Однако в результате таких сделок мошенники получают полный доступ к перепискам и личной информации пользователей.
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