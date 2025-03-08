WP: Украина боялась санкций США после перепалки Зеленского с Трампом

Киев боится возможных санкций со стороны Вашингтона после конфликта между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил американские СМИ со ссылкой на источники.
«Наша сторона очень боялась... Все политики в стране обсуждали потенциальные санкции со стороны США...», — пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного экс-чиновника Украины. Он отметил, что украинская власть, в том числе Зеленский, очень нервничала из-за возможных ограничений.
В случае, если такие санкции все же введут, то они серьезно ослабят позиции украинского лидера. При этом прекращение военных поставок со стороны США уже ослабило его позиции.
Перепалка между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля во время встречи в Белом доме. Стороны должны были подписать соглашение о разработке редкоземельных металлов на территории Украины, однако лидер страны потребовал от США дополнительных гарантий безопасности в обмен на эти полезные ископаемые. После этого Трамп обрушился с критикой на Зеленского и потребовал того преждевременно покинуть Белый дом вместе с делегацией.
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