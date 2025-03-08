Матвийчук: ВС РФ проникли по газопроводу вглубь обороны ВСУ в Курской области

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Российские силы проникли по газопроводу вглубь обороны ВСУ под Курском
Российские силы проникли по газопроводу вглубь обороны ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские силы смогли проникнуть вглубь оборонительных линий ВСУ в Курской области, использовав в качестве технической коммуникации газопровод. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Наши воины использовали технические коммуникации, газотрубопровод. И по нему проникли вглубь обороны противника», — заявил Матвийчук. Его слова передает aif.ru.

Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ начали крупномасштабное наступление на Суджу в Курской области. В операции участвуют разнообразные подразделения: российские десантники осуществляют продвижение из района Махновки, спецподразделения «Ахмат» осуществляют наступление с Мартыновки, а 30-й мотострелковый полк активно действует начиная от Черкасского Поречного. Операции также развернуты в районах Русской Конопельки и Малой Локни.

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Российские силы смогли проникнуть вглубь оборонительных линий ВСУ в Курской области, использовав в качестве технической коммуникации газопровод. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Наши воины использовали технические коммуникации, газотрубопровод. И по нему проникли вглубь обороны противника», — заявил Матвийчук. Его слова передает aif.ru. Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ начали крупномасштабное наступление на Суджу в Курской области. В операции участвуют разнообразные подразделения: российские десантники осуществляют продвижение из района Махновки, спецподразделения «Ахмат» осуществляют наступление с Мартыновки, а 30-й мотострелковый полк активно действует начиная от Черкасского Поречного. Операции также развернуты в районах Русской Конопельки и Малой Локни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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