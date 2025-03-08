Матвийчук: ВС РФ проникли по газопроводу вглубь обороны ВСУ в Курской области

Российские силы смогли проникнуть вглубь оборонительных линий ВСУ в Курской области, использовав в качестве технической коммуникации газопровод. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Наши воины использовали технические коммуникации, газотрубопровод. И по нему проникли вглубь обороны противника», — заявил Матвийчук. Его слова передает aif.ru.
Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ начали крупномасштабное наступление на Суджу в Курской области. В операции участвуют разнообразные подразделения: российские десантники осуществляют продвижение из района Махновки, спецподразделения «Ахмат» осуществляют наступление с Мартыновки, а 30-й мотострелковый полк активно действует начиная от Черкасского Поречного. Операции также развернуты в районах Русской Конопельки и Малой Локни.
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