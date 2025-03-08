В Подмосковье депутат-участник СВО скончался после попытки суицида

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Виктор Дьяков совершил самоубийство
Виктор Дьяков совершил самоубийство Фото:

В Московской области депутат Госсовета Удмуртии и региональный координатор рабочей группы по вопросам спецоперации Виктор Дьяков скончался после попытки совершить самоубийство. Об этом сообщили на его официальной странице в одной из соцсетей.

«7 марта 2025 года в результате трагического происшествия ушел из жизни Виктор Федорович Дьяков. Мы всегда будем помнить Виктора как любящего отца, верного друга...» — написали на странице Дьякова в соцсети «ВКонтакте».

Депутат покончил с собой на 32 году жизни. В браке с бывшей женой у него родились три ребенка, которые еще не достигли совершеннолетия.

Отмечается, что Дьяков принимал участие в спецоперации на Украине, оказывая значительную поддержку фронту. Он занимался обеспечением воинских подразделений всем необходимым, а также работал над созданием передовых беспилотных технологий.

Ранее telegram-каналы сообщали, что Виктор Дьяков лишь попытался совершить суицид около Рублево-Успенского шоссе. Причиной такого поступка стали проблемы в семье. Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчина был госпитализирован в реанимацию, однако спасти его не удалось.

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В Московской области депутат Госсовета Удмуртии и региональный координатор рабочей группы по вопросам спецоперации Виктор Дьяков скончался после попытки совершить самоубийство. Об этом сообщили на его официальной странице в одной из соцсетей. «7 марта 2025 года в результате трагического происшествия ушел из жизни Виктор Федорович Дьяков. Мы всегда будем помнить Виктора как любящего отца, верного друга...» — написали на странице Дьякова в соцсети «ВКонтакте». Депутат покончил с собой на 32 году жизни. В браке с бывшей женой у него родились три ребенка, которые еще не достигли совершеннолетия. Отмечается, что Дьяков принимал участие в спецоперации на Украине, оказывая значительную поддержку фронту. Он занимался обеспечением воинских подразделений всем необходимым, а также работал над созданием передовых беспилотных технологий. Ранее telegram-каналы сообщали, что Виктор Дьяков лишь попытался совершить суицид около Рублево-Успенского шоссе. Причиной такого поступка стали проблемы в семье. Очевидцы вызвали скорую помощь, мужчина был госпитализирован в реанимацию, однако спасти его не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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