Скончался генерал-полковник Мирошниченко, освобождавший «Норд-Ост»

Скончался генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко, президент международной ассоциации ветеранов группы «Альфа» и участник множества антитеррористических операций. Он умер в субботу, 8 марта, на 72-м году жизни, сообщают издания.
«Президент международной ассоциации ветеранов группы „Альфа“, участник многих крупных антитеррористических операций генерал-полковник в отставке Александр Мирошниченко скончался в субботу на 72-м году жизни», — пишет РИА Новости. Причина смерти не уточняется.
Мирошниченко имел богатый опыт участия в знаковых военных операциях. Генерал-полковник был задействован в кабульских событиях 1979 года, затем помогал обеспечивать безопасность нового главы Афганистана. Также он участвовал в ряде ключевых операций группы «Альфа» по всему бывшему СССР, включая освобождение заложников на Дубровке («Норд-Ост»).
За свою службу Мирошниченко был высоко отмечен государственными наградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского и многими другими. Его вклад в работу спецслужб и безопасность страны оставил значительный след в истории российской спецоперативной деятельности.
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