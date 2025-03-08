08 марта 2025
07 марта 2025

Anna Asti 8 Марта обратилась к жительницам ХМАО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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8 Марта выступление артистки прошло в Сургуте
8 Марта выступление артистки прошло в Сургуте Фото:

В Сургуте (ХМАО) сегодня состоялся концерт поп-звезды Anna Asti. Со сцены артистка обратилась к женщинам и поздравила всех с 8 Марта.

«Хотела бы поздравить всех девочек, девушек, женщин с нашим праздником. И хотелось бы пожелать, чтобы все вы просто были счастливы, находилось чему радоваться и испытывали в своем сердце любовь ко всему», — сказала певица со сцены. Кадрами с ее выступления поделился корреспондент URA.RU.

Концерт в Сургуте проходит при полном аншлаге, практически все билеты на выступление были раскуплены. Из-за ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Он состоится 9 марта.

Артистка выступила в Сургуте 8 марта
Артистка выступила в Сургуте 8 марта
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) сегодня состоялся концерт поп-звезды Anna Asti. Со сцены артистка обратилась к женщинам и поздравила всех с 8 Марта. «Хотела бы поздравить всех девочек, девушек, женщин с нашим праздником. И хотелось бы пожелать, чтобы все вы просто были счастливы, находилось чему радоваться и испытывали в своем сердце любовь ко всему», — сказала певица со сцены. Кадрами с ее выступления поделился корреспондент URA.RU. Концерт в Сургуте проходит при полном аншлаге, практически все билеты на выступление были раскуплены. Из-за ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Он состоится 9 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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