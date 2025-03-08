В Сургуте (ХМАО) сегодня состоялся концерт поп-звезды Anna Asti. Со сцены артистка обратилась к женщинам и поздравила всех с 8 Марта.
«Хотела бы поздравить всех девочек, девушек, женщин с нашим праздником. И хотелось бы пожелать, чтобы все вы просто были счастливы, находилось чему радоваться и испытывали в своем сердце любовь ко всему», — сказала певица со сцены. Кадрами с ее выступления поделился корреспондент URA.RU.
Концерт в Сургуте проходит при полном аншлаге, практически все билеты на выступление были раскуплены. Из-за ажиотажа в графике Asti появился дополнительный концерт в Сургуте. Он состоится 9 марта.
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