С улиц Челябинска продолжают вывозить снег до наступления потепления. Фото, видео

09 марта 2025 в 00:25 Размер текста - 17 +

После снегопада коммунальщики работают в усиленном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с вечера 8 марта коммунальная техника продолжает вывозить снег с улиц города. Все силы подрядчиков направлены на то, чтобы избавить тротуары и проезды от выпавших днем ранее осадков перед наступлением плюсовых температур. «Дорожная техника и специалисты продолжают вывоз снега. Так, в частности, уборка в вечерние часы 8 марта продолжалась в Ленинском районе», — уточнили в мэрии Челябинска. Работа коммунальных служб усилена после снега, который выпал в ночь с 7 на 8 марта. В ближайшие дни в Челябинске ожидается потепление до семи градусов выше нуля, и сотрудники стараются устранить последствия зимних осадков до наступления плюсовых температур. Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Он подчеркнул, что риски возникают из-за начавшихся перепадов температур. Кроме того, глава муниципалитета отметил: уборка наледи коснется не только управляющих компаний, но и бизнеса. Уборка снега идет на улице Пограничной Фото: пресс-службы администрации Челябинска Техника счищает снег из дворов и с улиц Фото: пресс-службы администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с вечера 8 марта коммунальная техника продолжает вывозить снег с улиц города. Все силы подрядчиков направлены на то, чтобы избавить тротуары и проезды от выпавших днем ранее осадков перед наступлением плюсовых температур. «Дорожная техника и специалисты продолжают вывоз снега. Так, в частности, уборка в вечерние часы 8 марта продолжалась в Ленинском районе», — уточнили в мэрии Челябинска. Работа коммунальных служб усилена после снега, который выпал в ночь с 7 на 8 марта. В ближайшие дни в Челябинске ожидается потепление до семи градусов выше нуля, и сотрудники стараются устранить последствия зимних осадков до наступления плюсовых температур. Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Он подчеркнул, что риски возникают из-за начавшихся перепадов температур. Кроме того, глава муниципалитета отметил: уборка наледи коснется не только управляющих компаний, но и бизнеса.