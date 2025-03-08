08 марта 2025
07 марта 2025

С улиц Челябинска продолжают вывозить снег до наступления потепления. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Челябинск, уборка снега, жкх, коммунальные службы
После снегопада коммунальщики работают в усиленном режиме Фото:

В Челябинске с вечера 8 марта коммунальная техника продолжает вывозить снег с улиц города. Все силы подрядчиков направлены на то, чтобы избавить тротуары и проезды от выпавших днем ранее осадков перед наступлением плюсовых температур.

«Дорожная техника и специалисты продолжают вывоз снега. Так, в частности, уборка в вечерние часы 8 марта продолжалась в Ленинском районе», — уточнили в мэрии Челябинска.

Работа коммунальных служб усилена после снега, который выпал в ночь с 7 на 8 марта. В ближайшие дни в Челябинске ожидается потепление до семи градусов выше нуля, и сотрудники стараются устранить последствия зимних осадков до наступления плюсовых температур.

Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Он подчеркнул, что риски возникают из-за начавшихся перепадов температур. Кроме того, глава муниципалитета отметил: уборка наледи коснется не только управляющих компаний, но и бизнеса.

Уборка снега идет на улице Пограничной
Уборка снега идет на улице Пограничной
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Техника счищает снег из дворов и с улиц
Техника счищает снег из дворов и с улиц
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В Челябинске с вечера 8 марта коммунальная техника продолжает вывозить снег с улиц города. Все силы подрядчиков направлены на то, чтобы избавить тротуары и проезды от выпавших днем ранее осадков перед наступлением плюсовых температур. «Дорожная техника и специалисты продолжают вывоз снега. Так, в частности, уборка в вечерние часы 8 марта продолжалась в Ленинском районе», — уточнили в мэрии Челябинска. Работа коммунальных служб усилена после снега, который выпал в ночь с 7 на 8 марта. В ближайшие дни в Челябинске ожидается потепление до семи градусов выше нуля, и сотрудники стараются устранить последствия зимних осадков до наступления плюсовых температур. Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Он подчеркнул, что риски возникают из-за начавшихся перепадов температур. Кроме того, глава муниципалитета отметил: уборка наледи коснется не только управляющих компаний, но и бизнеса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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