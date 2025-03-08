В Челябинске с вечера 8 марта коммунальная техника продолжает вывозить снег с улиц города. Все силы подрядчиков направлены на то, чтобы избавить тротуары и проезды от выпавших днем ранее осадков перед наступлением плюсовых температур.
«Дорожная техника и специалисты продолжают вывоз снега. Так, в частности, уборка в вечерние часы 8 марта продолжалась в Ленинском районе», — уточнили в мэрии Челябинска.
Работа коммунальных служб усилена после снега, который выпал в ночь с 7 на 8 марта. В ближайшие дни в Челябинске ожидается потепление до семи градусов выше нуля, и сотрудники стараются устранить последствия зимних осадков до наступления плюсовых температур.
Как сообщало URA.RU ранее, мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Он подчеркнул, что риски возникают из-за начавшихся перепадов температур. Кроме того, глава муниципалитета отметил: уборка наледи коснется не только управляющих компаний, но и бизнеса.
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