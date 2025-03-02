02 марта 2025

Мэр Челябинска Лошкин потребовал активней сбивать сосульки на крышах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Риски падения сосулек повысились из-за перепада температур
Риски падения сосулек повысились из-за перепада температур Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Об этом глава города заявил на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«Продолжаем работу с управляющей компанией по уборке сосулек, по межквартальным тротуарам. Чистим также и другие наши административные учреждения. Сейчас условия перепада температур вокруг нуля, риски есть», — заявил Лошкин.

Кроме того, Лошкин отметил, что уборка наледи коснется не только управляющих компаний, но и бизнеса. Он потребовал у представителей сферы убирать снег со своих объектов. Также мэр попросил глав взять на контроль эту работу.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Об этом глава города заявил на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. «Продолжаем работу с управляющей компанией по уборке сосулек, по межквартальным тротуарам. Чистим также и другие наши административные учреждения. Сейчас условия перепада температур вокруг нуля, риски есть», — заявил Лошкин. Кроме того, Лошкин отметил, что уборка наледи коснется не только управляющих компаний, но и бизнеса. Он потребовал у представителей сферы убирать снег со своих объектов. Также мэр попросил глав взять на контроль эту работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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