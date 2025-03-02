Мэр Челябинска Лошкин потребовал активней сбивать сосульки на крышах

Мэр Челябинска Алексей Лошкин распорядился усилить работу по борьбе с наледью, которая образуется на крышах и козырьках зданий. Об этом глава города заявил на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«Продолжаем работу с управляющей компанией по уборке сосулек, по межквартальным тротуарам. Чистим также и другие наши административные учреждения. Сейчас условия перепада температур вокруг нуля, риски есть», — заявил Лошкин.
Кроме того, Лошкин отметил, что уборка наледи коснется не только управляющих компаний, но и бизнеса. Он потребовал у представителей сферы убирать снег со своих объектов. Также мэр попросил глав взять на контроль эту работу.
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