Пожар на рынке Махачкалы удалось потушить

Пожар вспыхнул на площади 400 квадратов
Открытое горение на Куядинском рынке в Махачкале, где был пожар в трех ангарах, успешно ликвидировано. Об этом сообщило МЧС РФ. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
«Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС РФ в telegram-канале.
Согласно предыдущим отчетам, площадь пожара составляла 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 43 специалиста и 13 единиц техники.
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