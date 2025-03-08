08 марта 2025

Пожар на рынке Махачкалы удалось потушить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар вспыхнул на площади 400 квадратов
Пожар вспыхнул на площади 400 квадратов Фото:

Открытое горение на Куядинском рынке в Махачкале, где был пожар в трех ангарах, успешно ликвидировано. Об этом сообщило МЧС РФ. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

«Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС РФ в telegram-канале.

Согласно предыдущим отчетам, площадь пожара составляла 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 43 специалиста и 13 единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Открытое горение на Куядинском рынке в Махачкале, где был пожар в трех ангарах, успешно ликвидировано. Об этом сообщило МЧС РФ. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. «Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС РФ в telegram-канале. Согласно предыдущим отчетам, площадь пожара составляла 400 квадратных метров. На месте происшествия работали 43 специалиста и 13 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...