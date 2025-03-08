08 марта 2025

Corriere della Sera: ВСУ потеряли две трети занятой под Курском территории

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Армия РФ активно наступает под Курском
Армия РФ активно наступает под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ отступают с территории Курской области, потеряв значительную часть занимаемых рубежей. Об этом рассказала крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera.

«Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — сообщает газета.

Ранее сообщалось о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. В результате активных боевых действий удалось освободить несколько населенных пунктов и приблизиться к городу Суджа. Западные СМИ отмечали угрозу окружения для десяти тысяч украинских военнослужащих, оказавшихся в сложной ситуации на данном участке фронта.

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ВСУ отступают с территории Курской области, потеряв значительную часть занимаемых рубежей. Об этом рассказала крупнейшая итальянская газета Corriere della Sera. «Судя по всему, украинцы отступают и уже потеряли около двух третей из 1200 квадратных километров российской территории. Ее удалось занять с 6 августа», — сообщает газета. Ранее сообщалось о начале масштабного наступления российских войск в Курской области. В результате активных боевых действий удалось освободить несколько населенных пунктов и приблизиться к городу Суджа. Западные СМИ отмечали угрозу окружения для десяти тысяч украинских военнослужащих, оказавшихся в сложной ситуации на данном участке фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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