08 марта 2025

Bild: в Германии радикалы сожгли семь машин Бундесвера

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Ответственность за поджог взяла на себя левая группировка
Ответственность за поджог взяла на себя левая группировка Фото:

В ночь на 8 марта в берлинском округе Шпандау был совершен поджог семи транспортных средств Бундесвера. Ответственность за это преступление взяла на себя леворадикальная группировка, сообщает газета Bild.

«Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе... взяла на себя ответственность за поджог», — пишет Bild. На данный момент правоохранительные органы Германии проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и возможные связи поджога с политической обстановкой в стране.

Инцидент вызвал обеспокоенность среди представителей власти и граждан, поскольку он может быть связан с ужесточением миграционной политики в Германии. Его обсуждение ведется между крупнейшими политическими партиями страны.

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В ночь на 8 марта в берлинском округе Шпандау был совершен поджог семи транспортных средств Бундесвера. Ответственность за это преступление взяла на себя леворадикальная группировка, сообщает газета Bild. «Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе... взяла на себя ответственность за поджог», — пишет Bild. На данный момент правоохранительные органы Германии проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и возможные связи поджога с политической обстановкой в стране. Инцидент вызвал обеспокоенность среди представителей власти и граждан, поскольку он может быть связан с ужесточением миграционной политики в Германии. Его обсуждение ведется между крупнейшими политическими партиями страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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