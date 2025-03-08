08 марта 2025
07 марта 2025

Оператор БПЛА из Перми сбил дрон ВСУ из автомата и спас раненых снабженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец вовремя заметил угрозу и ликвидировал цель прицельными выстрелами
Боец вовремя заметил угрозу и ликвидировал цель прицельными выстрелами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермяк Артем Муллаков очередью из автомата сбил беспилотник ВСУ и помог эвакуироваться атакованной группе снабжения ВС РФ. Боец обнаружил угрозу на посту воздушной разведки в ДНР, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

«Рядовой Муллаков обнаружил, что транспортное средство группы снабжения атаковал украинский FPV-дрон. В результате военнослужащие получили ранения. Пермяк оперативно выдвинулся к пострадавшим и приступил к оказанию первой помощи. В это время враг атаковал повторно. Муллаков огнем из штатного автомата АК уничтожил БПЛА», — рассказали ветераны.

После боец по рации вызвал группу эвакуации. Он же организовал транспортировку тяжело раненого товарища навстречу прибывающим силам. Муллаков подписал контракт в ноябре 2023 года. Он служит оператором беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в зону СВО прибыла первая группа выпускников учебного центра по подготовке операторов БПЛА при минтербезе Прикамья. URA.RU уже писало, что специалисты из Перми, ЗАТО Звездный и Оханска будут служить в отдельной 164-й моторострелковой бригаде, которая выполняет боевые задачи на краснолиманском направлении.

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Пермяк Артем Муллаков очередью из автомата сбил беспилотник ВСУ и помог эвакуироваться атакованной группе снабжения ВС РФ. Боец обнаружил угрозу на посту воздушной разведки в ДНР, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59». «Рядовой Муллаков обнаружил, что транспортное средство группы снабжения атаковал украинский FPV-дрон. В результате военнослужащие получили ранения. Пермяк оперативно выдвинулся к пострадавшим и приступил к оказанию первой помощи. В это время враг атаковал повторно. Муллаков огнем из штатного автомата АК уничтожил БПЛА», — рассказали ветераны. После боец по рации вызвал группу эвакуации. Он же организовал транспортировку тяжело раненого товарища навстречу прибывающим силам. Муллаков подписал контракт в ноябре 2023 года. Он служит оператором беспилотных летательных аппаратов. Ранее в зону СВО прибыла первая группа выпускников учебного центра по подготовке операторов БПЛА при минтербезе Прикамья. URA.RU уже писало, что специалисты из Перми, ЗАТО Звездный и Оханска будут служить в отдельной 164-й моторострелковой бригаде, которая выполняет боевые задачи на краснолиманском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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