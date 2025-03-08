Оператор БПЛА из Перми сбил дрон ВСУ из автомата и спас раненых снабженцев

Пермяк Артем Муллаков очередью из автомата сбил беспилотник ВСУ и помог эвакуироваться атакованной группе снабжения ВС РФ. Боец обнаружил угрозу на посту воздушной разведки в ДНР, рассказали URA.RU в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».
«Рядовой Муллаков обнаружил, что транспортное средство группы снабжения атаковал украинский FPV-дрон. В результате военнослужащие получили ранения. Пермяк оперативно выдвинулся к пострадавшим и приступил к оказанию первой помощи. В это время враг атаковал повторно. Муллаков огнем из штатного автомата АК уничтожил БПЛА», — рассказали ветераны.
После боец по рации вызвал группу эвакуации. Он же организовал транспортировку тяжело раненого товарища навстречу прибывающим силам. Муллаков подписал контракт в ноябре 2023 года. Он служит оператором беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в зону СВО прибыла первая группа выпускников учебного центра по подготовке операторов БПЛА при минтербезе Прикамья. URA.RU уже писало, что специалисты из Перми, ЗАТО Звездный и Оханска будут служить в отдельной 164-й моторострелковой бригаде, которая выполняет боевые задачи на краснолиманском направлении.
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