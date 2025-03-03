03 марта 2025

Первый выпуск прикамских операторов БПЛА отбыл на Краснолиманское направление

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотные системы активно используют обе стороны конфликта
Беспилотные системы активно используют обе стороны конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первые выпускники учебного центра по подготовке операторов БПЛА при минтербезе Прикамья отправились в воинскую часть. Молодые специалисты из Перми, ЗАТО Звездный и Оханска будут служить в отдельной 164-й моторострелковой бригаде, которая выполняет задачи на Краснолиманском направлении (ДНР), передают прикамские военкоры.

«Бойцы уже прибыли в воинскую часть. Все ребята целенаправленно попадут в отдельную 164-ю моторострелковую бригаду, которая воюет на Краснолиманском направлении. В бригаде уже более 50 жителей Пермского края. Все — на хорошем счету у командования», — указано в telegram-канале «Победа. Пермский край».

По данным военкоров, в составе бригады — известный солист Пермского губернского оркестра, которого коллеги называют «бархатным голосом» Урала. Прибывшие к месту дислокации бойцы уже прошли серьезную подготовку и готовы применять свои навыки в полевых условиях.

Ранее URA.RU писало, что в Перми операторов беспилотников готовят для отправки на передовую в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец». Как выглядит процесс обучения — узнаете из нашей публикации.

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Первые выпускники учебного центра по подготовке операторов БПЛА при минтербезе Прикамья отправились в воинскую часть. Молодые специалисты из Перми, ЗАТО Звездный и Оханска будут служить в отдельной 164-й моторострелковой бригаде, которая выполняет задачи на Краснолиманском направлении (ДНР), передают прикамские военкоры. «Бойцы уже прибыли в воинскую часть. Все ребята целенаправленно попадут в отдельную 164-ю моторострелковую бригаду, которая воюет на Краснолиманском направлении. В бригаде уже более 50 жителей Пермского края. Все — на хорошем счету у командования», — указано в telegram-канале «Победа. Пермский край». По данным военкоров, в составе бригады — известный солист Пермского губернского оркестра, которого коллеги называют «бархатным голосом» Урала. Прибывшие к месту дислокации бойцы уже прошли серьезную подготовку и готовы применять свои навыки в полевых условиях. Ранее URA.RU писало, что в Перми операторов беспилотников готовят для отправки на передовую в центре военно-спортивной подготовки «Стрелец». Как выглядит процесс обучения — узнаете из нашей публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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