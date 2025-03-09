Минпросвещения России раскрыло даты последних звонков и выпускных в 2025 году

Последние звонки в школах пройдут 24 мая, выпускные — 28 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время школьных выпускных состоится церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации
Во время школьных выпускных состоится церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации Фото:

В текущем учебном году последние звонки и выпускные в российских школах пройдут 24 мая и 28 июня соответственно. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.

«В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Кроме того, в рамках выпускных церемоний предусмотрены различные торжественные мероприятия, включая поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также планируется чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, а также выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами РФ, и участников специальной военной операции. В регионах также поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для учащихся с ограниченными возможностями.

В России учебный год традиционно разделен на несколько периодов с каникулами, важными для отдыха и восстановления сил учащихся. В зависимости от образовательной системы — четвертной или триместровой — каникулы могут отличаться по времени и продолжительности. Весенние каникулы у ребят, учащихся по системе триместров, продлятся с 5 по 13 апреля, то есть 9 дней.

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В текущем учебном году последние звонки и выпускные в российских школах пройдут 24 мая и 28 июня соответственно. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ. «В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Кроме того, в рамках выпускных церемоний предусмотрены различные торжественные мероприятия, включая поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также планируется чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, а также выступления родителей, в том числе награжденных государственными наградами РФ, и участников специальной военной операции. В регионах также поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для учащихся с ограниченными возможностями. В России учебный год традиционно разделен на несколько периодов с каникулами, важными для отдыха и восстановления сил учащихся. В зависимости от образовательной системы — четвертной или триместровой — каникулы могут отличаться по времени и продолжительности. Весенние каникулы у ребят, учащихся по системе триместров, продлятся с 5 по 13 апреля, то есть 9 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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