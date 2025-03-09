Сын Собчак нелестно высказался о танцах мамы в Tik-Tok

Сын журналистки Ксении Собчак Платон раскритиковал мать за использование Tik-Tok и ее танцы в приложении. Он признался, что ему стыдно за ее поведение.
«Я тебе никогда не прощу, что ты закачала Tik-Tok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?» — заявил Платон в видеообращение, которое Собчак выложила в своих социальных сетях. Его слова приводит «Комсомольская правда».
В ответ Ксения, смеясь, переспросила его, что именно она делает, на что Платон ответил, что, возможно, ей стоит посмотреть самостоятельно, так как он не хочет позориться. Он также выразил свое недовольство по поводу ее танцев в Tik-Tok.
Ранее президент России Владимир Путин во время церемонии 25-й годовщины смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака провел короткую беседу с его внуком Платоном. Собчак сообщила, что Путин и ее сын говорили об учебе. Президент пожал руку Платону, обнял его и отметил, что успех зависит от преданности любимому делу, что важно для достижения целей.
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