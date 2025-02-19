Президент России Владимир Путин во время церемонии к 25-й годовщине смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака на Васильевском острове провел короткую беседу с его внуком Платоном. Об этом сообщила мать Платона, журналистка Ксения Собчак.
«Владимир Владимирович несколько минут о чем-то говорил с Платоном. Спрашиваю: „О чем?“ Говорит: „Это между нами, но в целом говорили про учебу“», — написала Ксения Собчак в своем telegram-канале.
Путин пожал руку Платону, обнял его и обратился к нему с напутственными словами после того, как Ксения Собчак рассказала об успехах сына на олимпиаде. «Когда человек занимается тем, чем ему нравится, это залог успеха... Всего тебе хорошего», — поделился президент своими мыслями о важности преданности любимому делу.
Кроме того, в рамках церемонии Путин также пообщался с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой. Российский лидер поздоровался за руку и с самой Ксенией Собчак. В ходе мероприятия президент возложил букет красных роз к памятнику.
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