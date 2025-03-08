08 марта 2025
07 марта 2025

Челябинский хоккеист Ничушкин оформил первый хет-трик в НХЛ

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Российский форвард Ничушкин трижды поразил ворота соперника
Российский форвард Ничушкин трижды поразил ворота соперника Фото:

Выступающий за команду «Колорадо Эвеланш» уроженец Челябинска Валерий Ничушкин трижды поразил ворота «Торонто Мейпл Лифс» в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это позволило форварду записать в свой актив первый хет-трик в основном турнире НХЛ в 2025 году. 

«Три заброшенные Ничушкиным шайбы помогли „Колорадо“ одержать убедительную победу со счетом 7:4. Также форвард ассистировал партнеру при одном из голов», — сообщает ТАСС. 

Для российского нападающего это второй хет-трик в НХЛ. Первый подобный успех был зафиксирован в конце апреля 2024 года, когда Ничушкин забросил три шайбы в ворота «Виннипега» в четвертой игре первого раунда плей-офф.

Отмечается, что в этом сезоне «Колорадо Эвеланш» располагается на третьей строчке в Центральном дивизионе с 78 очками после 64 сыгранных матчей. «Торонто» находится на второй позиции в Атлантическом дивизионе, имея в активе 79 очков после 63 встреч.

Ранее Ничушкин получил на льду 1 января тяжелую травму в матче с  «Виннипег Джетс». И попал в долгосрочный список травмированных хоккеистов. В строй форвард сумел вернуться только спустя два месяца в матче против «Нью-Джерси» 27 февраля текущего года. 

Недавно, 4 марта, Ничушкину исполнилось 30 лет. Он является воспитанником хоккейной школы челябинского «Трактора». С 2013 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Играл за «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», с которой в 2022 году выиграл Кубок Стэнли.

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Выступающий за команду «Колорадо Эвеланш» уроженец Челябинска Валерий Ничушкин трижды поразил ворота «Торонто Мейпл Лифс» в домашней игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это позволило форварду записать в свой актив первый хет-трик в основном турнире НХЛ в 2025 году.  «Три заброшенные Ничушкиным шайбы помогли „Колорадо“ одержать убедительную победу со счетом 7:4. Также форвард ассистировал партнеру при одном из голов», — сообщает ТАСС.  Для российского нападающего это второй хет-трик в НХЛ. Первый подобный успех был зафиксирован в конце апреля 2024 года, когда Ничушкин забросил три шайбы в ворота «Виннипега» в четвертой игре первого раунда плей-офф. Отмечается, что в этом сезоне «Колорадо Эвеланш» располагается на третьей строчке в Центральном дивизионе с 78 очками после 64 сыгранных матчей. «Торонто» находится на второй позиции в Атлантическом дивизионе, имея в активе 79 очков после 63 встреч. Ранее Ничушкин получил на льду 1 января тяжелую травму в матче с  «Виннипег Джетс». И попал в долгосрочный список травмированных хоккеистов. В строй форвард сумел вернуться только спустя два месяца в матче против «Нью-Джерси» 27 февраля текущего года.  Недавно, 4 марта, Ничушкину исполнилось 30 лет. Он является воспитанником хоккейной школы челябинского «Трактора». С 2013 года выступает в Национальной хоккейной лиге. Играл за «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш», с которой в 2022 году выиграл Кубок Стэнли.
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