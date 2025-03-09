Маск заявил, что знает, как закончить конфликт на Украине

Илон Маск призвал ввести санкции против украинских олигархов
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Маск предложил ввести санкции против десяти украинских олигархов
Маск предложил ввести санкции против десяти украинских олигархов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине можно быстро закончить, если ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов. Такое мнение выразил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Введите санкции против десяти крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке», — заявил Маск в соцсети Х.

Ранее Илон Маск предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому снять полномочия и уехать в нейтральную страну, предложив амнистию в обмен на мирный переход к демократии. Это заявление было сделано в ответ на предположение адвоката Рогана О 'Хэндли о возможном заключении Зеленского после окончания конфликта.

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Конфликт на Украине можно быстро закончить, если ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов. Такое мнение выразил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. «Введите санкции против десяти крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке», — заявил Маск в соцсети Х. Ранее Илон Маск предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому снять полномочия и уехать в нейтральную страну, предложив амнистию в обмен на мирный переход к демократии. Это заявление было сделано в ответ на предположение адвоката Рогана О 'Хэндли о возможном заключении Зеленского после окончания конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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