Конфликт на Украине можно быстро закончить, если ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов. Такое мнение выразил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.
«Введите санкции против десяти крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к разгадке», — заявил Маск в соцсети Х.
Ранее Илон Маск предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому снять полномочия и уехать в нейтральную страну, предложив амнистию в обмен на мирный переход к демократии. Это заявление было сделано в ответ на предположение адвоката Рогана О 'Хэндли о возможном заключении Зеленского после окончания конфликта.
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