Что можно и нельзя делать на Тараса Бессонного: приметы и традиции 10 марта

Каждый год православные по всему миру вспоминают 10 марта патриарха Константинопольского святого Тарасия. В народе же этот праздник получил название Тарас Бессонный, и за многовековую историю появились самые разные традиции и приметы на этот день. О том, что можно и нельзя делать 10 марта — в материале URA.RU.
Традиции на Тараса Бессонного 10 марта
Люди на Руси верили, что святой Тарасий помогает справиться с лихорадкой, которая приходит в дома к крестьянам в его праздник. Болезнь представляли как демона и пытались спастись от нее молитвами и ритуалами.
Чтобы спастись от лихорадки, в народе собирали сок осиновой коры и молились святому Тарасию. Чтобы болезнь не вошла в тело, люди старались не спать до захода солнца: считалось, что лихорадка сначала погружает человека в дрему, а затем входит в него. Сохранилась даже детская присказка: «Весенняя дрема лохмата кудрями, машет руками, глаз с поволокой, заводит в потолоки».
Что можно и нельзя делать на Тараса Бессонного 10 марта
На Тараса Бессонного люди старались заниматься своим здоровьем, чтобы лихорадка не застала врасплох. Поэтому 10 марта станет отличным днем для похода на профилактическое обследование или отказа от вредных привычек.
А вот запретов на день Тараса Бессонного в народе было намного больше. Например, приходя домой, ни в коем случае нельзя было смотреть через окно в жилище. Считалось, что именно в этот момент лихорадка может подловить человека и войти с ним в дом.
Также 10 марта старались не открывать двери и окна, чтобы не впустить беду. Спать днем запрещалось, чтобы не подхватить болезнь. В праздник люди старались не стричься, чтобы не укорачивать свою судьбу, а также не отдавали свои вещи — чтобы не отдавать здоровье чужому человеку.
Приметы на Тараса Бессонного 10 марта
Существует несколько погодных примет на 10 марта. Например, если человек услышит карканье ворон на Тараса Бессонного, значит лето окажется дождливым. А снегопад на праздник предвещает осадки накануне Пасхи.
Есть и одна тревожная примета на 10 марта. Считалось, что если с петель сорвется дверь — значит приближается серьезная беда. И вскоре произойдет трагедия, пожар или смерть близкого человека.
История праздника
Святитель Тарасий жил в VIII веке. Он родился в знатной семье и получил хорошее образование в Константинополе. При императоре Константине VI Тарасий стал сенатором при дворе.
В то время в обществе набирала популярность иконоборческая ересь. Не справившись с недовольством людей, патриарх Павел оставил свой сан, и Тарасий оказался его приемником. Святому удалось установить иконопочитание и успешно управлять церковью 22 года.
Всю жизнь святой Тарасий вел аскетическую жизнь, раздавая имущество нуждающимся. Святой скончался в 806 году.
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