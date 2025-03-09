ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской

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ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области
ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские вооруженные силы успешно освободили два населенных пункта, расположенных в Курской и Сумской областях. Согласно информации от Минобороны РФ, военные смогли установить контроль над Лебедевкой и хутором Новенькое в указанных регионах.

«Освобождены Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области — говорится в telegram-канале ведомства. Всего за минувшие сутки российская армия отразила две контратаки ВСУ на курском направлении.

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Российские вооруженные силы успешно освободили два населенных пункта, расположенных в Курской и Сумской областях. Согласно информации от Минобороны РФ, военные смогли установить контроль над Лебедевкой и хутором Новенькое в указанных регионах. «Освобождены Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области — говорится в telegram-канале ведомства. Всего за минувшие сутки российская армия отразила две контратаки ВСУ на курском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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