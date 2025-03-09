ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области и Новенькое в Сумской

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Российские вооруженные силы успешно освободили два населенных пункта, расположенных в Курской и Сумской областях. Согласно информации от Минобороны РФ, военные смогли установить контроль над Лебедевкой и хутором Новенькое в указанных регионах.
«Освобождены Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области — говорится в telegram-канале ведомства. Всего за минувшие сутки российская армия отразила две контратаки ВСУ на курском направлении.
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