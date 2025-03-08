Халили победил в масс-старте в финале Кубка России в Златоусте

В заключительных соревнованиях Кубка России по биатлону на трассе Златоуста российский спортсмен Карим Халили блестяще продемонстрировал свое мастерство, завоевав золото в напряженном масс-старте на 15 километров. Об этом сообщает работающий на соревнованиях корреспондент URA.RU.
«Несмотря на один допущенный промах на огневом рубеже, талантливый биатлонист показал феноменальную скорость на лыжне, финишировав с результатом 39 минут 50,9 секунды. Драматичная развязка гонки держала зрителей в напряжении до последних метров дистанции, где Халили сумел вырвать победу у опытного Антона Бабикова с минимальным преимуществом всего в 1,6 секунды», — сообщает корреспондент URA.RU.
Бабиков, продемонстрировавший безупречную стрельбу без единого промаха, тем не менее не смог удержать лидерство на финишном отрезке, уступив первенство более быстрому на лыжне Халили. Подиум замкнул Ильназ Мухамедзянов, также допустивший один промах и отставший от победителя на 6,8 секунды.
Ранее триумфом биатлонисток из Свердловской области завершился женский масс-старт финала Кубка России. Победительницей на 12-километровой трассе стала Ирина Казакевич, допустившая один промах и финишировавшая с флагом Свердловской области.
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