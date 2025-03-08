Жители Екатеринбурга проголосовали за запрет электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в опросе на «Госуслугах», который запустила администрация города. По предварительным результатам, 30,7 %, или более 3,1 тысячи екатеринбуржцев, поддержали полный запрет на использование СИМ в городе.
Кроме окончательного запрета, было еще шесть вариантов ответа. Вторым по популярности выбором горожан стало ограничение их скорости — более 2,1 тысячи голосов (21,3%). Еще около 1,6 тысяч екатеринбуржцев (15,4%) хотят больше запретных зон для СИМ. Чуть меньше жителей (14,9%) проголосовали за то, что действующих ограничений достаточно. Более тысячи человек (10,3%) проголосовали за необходимость упорядочить парковки электросамокатов и другой подобной техники.
Самыми непопулярными ответами стали варианты с уменьшением ограничений парковки и с желанием убрать все ограничения. Они набрали менее 500 голосов, или 4% и 3,4% соответственно.
Об опросе мэрия Екатеринбурга объявила 3 марта. Дедлайн голосования — 9 марта.
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