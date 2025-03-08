08 марта 2025

Екатеринбуржцы просят мэрию запретить электросамокаты. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Екатеринбурга объявила о голосовании 3 марта
Мэрия Екатеринбурга объявила о голосовании 3 марта Фото:

Жители Екатеринбурга проголосовали за запрет электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в опросе на «Госуслугах», который запустила администрация города. По предварительным результатам, 30,7 %, или более 3,1 тысячи екатеринбуржцев, поддержали полный запрет на использование СИМ в городе.

Кроме окончательного запрета, было еще шесть вариантов ответа. Вторым по популярности выбором горожан стало ограничение их скорости — более 2,1 тысячи голосов (21,3%). Еще около 1,6 тысяч екатеринбуржцев (15,4%) хотят больше запретных зон для СИМ. Чуть меньше жителей (14,9%) проголосовали за то, что действующих ограничений достаточно. Более тысячи человек (10,3%) проголосовали за необходимость упорядочить парковки электросамокатов и другой подобной техники.

Самыми непопулярными ответами стали варианты с уменьшением ограничений парковки и с желанием убрать все ограничения. Они набрали менее 500 голосов, или 4% и 3,4% соответственно.

Об опросе мэрия Екатеринбурга объявила 3 марта. Дедлайн голосования — 9 марта.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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Жители Екатеринбурга проголосовали за запрет электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в опросе на «Госуслугах», который запустила администрация города. По предварительным результатам, 30,7 %, или более 3,1 тысячи екатеринбуржцев, поддержали полный запрет на использование СИМ в городе. Кроме окончательного запрета, было еще шесть вариантов ответа. Вторым по популярности выбором горожан стало ограничение их скорости — более 2,1 тысячи голосов (21,3%). Еще около 1,6 тысяч екатеринбуржцев (15,4%) хотят больше запретных зон для СИМ. Чуть меньше жителей (14,9%) проголосовали за то, что действующих ограничений достаточно. Более тысячи человек (10,3%) проголосовали за необходимость упорядочить парковки электросамокатов и другой подобной техники. Самыми непопулярными ответами стали варианты с уменьшением ограничений парковки и с желанием убрать все ограничения. Они набрали менее 500 голосов, или 4% и 3,4% соответственно. Об опросе мэрия Екатеринбурга объявила 3 марта. Дедлайн голосования — 9 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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