08 марта 2025

«Господин губернатор, страна бурлит»: Губерниев похвалил Текслера за организацию Кубка России в Златоусте

Губерниев похвалил челябинского губернатора Текслера за поддержку биатлона
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Уровень организации по биатлону в Златоусте произвел впечатление на спортивного комментатора
Уровень организации по биатлону в Златоусте произвел впечатление на спортивного комментатора Фото:
новость из сюжета
Финал Кубка России по биатлону в Златоусте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги финала Кубка России по биатлону в Златоусте. Он похвалил всех организаторов соревнований и челябинского губернатора Алексея Текслера за то, что «вся страна бурлит» от прошедших в регионе гонок по биатлону. 

«Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам Челябинской области, Алексею Леонидовичу Текслеру и любимому Златоусту. Сейчас в биатлоне Златоуст — это как кровеносная система настоящая, потому что это наполнение феноменальное, когда не просто регион, а страна бурлит. Это лучшее, что есть в российском биатлоне, так держать, господин губернатор!» — заявил Губерниев на видео, которое выложил глава региона в своем telegram-канале. 

Сам Текслер поблагодарил Губерниева, назвав его «легендарным комментатором». Он отметил, что региональные власти все делают для того, чтобы спорт в нашем регионе развивался. 

«Отзывы спортсменов, зрителей и болельщиков подтверждают, что биатлонный центр в Златоусте — один из лучших в стране. Он сочетает в себе сложность трасс, комфортные условия подготовки и выступлений», — резюмировал ранее Текслер.

Финал Кубка России по биатлону проходил в Златоусте с 7 по 9 марта. В заключительных соревнованиях по биатлону российский спортсмен Карим Халили завоевал золото в напряженном масс-старте на 15 километров. 

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги финала Кубка России по биатлону в Златоусте. Он похвалил всех организаторов соревнований и челябинского губернатора Алексея Текслера за то, что «вся страна бурлит» от прошедших в регионе гонок по биатлону.  «Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам Челябинской области, Алексею Леонидовичу Текслеру и любимому Златоусту. Сейчас в биатлоне Златоуст — это как кровеносная система настоящая, потому что это наполнение феноменальное, когда не просто регион, а страна бурлит. Это лучшее, что есть в российском биатлоне, так держать, господин губернатор!» — заявил Губерниев на видео, которое выложил глава региона в своем telegram-канале.  Сам Текслер поблагодарил Губерниева, назвав его «легендарным комментатором». Он отметил, что региональные власти все делают для того, чтобы спорт в нашем регионе развивался.  «Отзывы спортсменов, зрителей и болельщиков подтверждают, что биатлонный центр в Златоусте — один из лучших в стране. Он сочетает в себе сложность трасс, комфортные условия подготовки и выступлений», — резюмировал ранее Текслер. Финал Кубка России по биатлону проходил в Златоусте с 7 по 9 марта. В заключительных соревнованиях по биатлону российский спортсмен Карим Халили завоевал золото в напряженном масс-старте на 15 километров. 
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