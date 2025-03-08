Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги финала Кубка России по биатлону в Златоусте. Он похвалил всех организаторов соревнований и челябинского губернатора Алексея Текслера за то, что «вся страна бурлит» от прошедших в регионе гонок по биатлону.
«Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам Челябинской области, Алексею Леонидовичу Текслеру и любимому Златоусту. Сейчас в биатлоне Златоуст — это как кровеносная система настоящая, потому что это наполнение феноменальное, когда не просто регион, а страна бурлит. Это лучшее, что есть в российском биатлоне, так держать, господин губернатор!» — заявил Губерниев на видео, которое выложил глава региона в своем telegram-канале.
Сам Текслер поблагодарил Губерниева, назвав его «легендарным комментатором». Он отметил, что региональные власти все делают для того, чтобы спорт в нашем регионе развивался.
«Отзывы спортсменов, зрителей и болельщиков подтверждают, что биатлонный центр в Златоусте — один из лучших в стране. Он сочетает в себе сложность трасс, комфортные условия подготовки и выступлений», — резюмировал ранее Текслер.
Финал Кубка России по биатлону проходил в Златоусте с 7 по 9 марта. В заключительных соревнованиях по биатлону российский спортсмен Карим Халили завоевал золото в напряженном масс-старте на 15 километров.
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