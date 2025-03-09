«Варварский удар ВСУ»: что известно об атаке HIMARS по рынку в Херсонской области

ТАСС: количество пострадавших от удара ВСУ в Великих Копанях увеличилось до семи
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ВСУ запустили две ракеты HIMARS по селу в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ запустили две ракеты HIMARS по селу в Херсонской области, есть погибшие Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные запустили две американские ракеты HIMARS по торговому рынку в селе Великие Копани в Херсонской области. В ходе удара пострадали семеро человек. Также сообщается о погибших. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал действия со стороны ВСУ — варварскими. Он уточнил, что противник изначально выбрал такое время, чтобы у рынка собралось как можно больше гражданских. 

Хладнокровный обстрел мирных

Первые сообщения об ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях были опубликованы Сальдо в 17:21 по Москве. Уже тогда губернатор подчеркнул у себя в telegram-канале, что в результате удара пострадали множество людей. Он также написал и о погибших, однако не озвучил цифру. 

Последствия удара ВСУ по рынку в Великих Копанях
Последствия удара ВСУ по рынку в Великих Копанях
Фото:

Глава региона обозначил, что ВСУ запустили по Херсонской области две американские ракеты HIMARS. Причем Сальдо отметил, что украинские военные специально выбрали время, чтобы у рынка собралось как можно больше гражданских. По его словам, в момент удара на месте находились десятки фермеров, приехавших продать свою продукцию. Он назвал удар со стороны Украины — варварским. 

"Конечно, всем пострадавшим будет оказана необходимая материальная помощь. Но погибших уже не вернуть. Вот в чем проблема и самая настоящая беда", — сказал глава Херсонской области в беседе с изданием "Звезда".

Число пострадавших увеличивается 

Изначально сообщалось о четырех пострадавших в ходе удара. Однако затем количество увеличилось до семи человек. При этом число погибших по прежнему не озвучивается. 

Cредb раненых есть фельдшер и водитель скорой помощи. Об этом рассказала журналистам ТАСС министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова.

Пострадавших могут переправить в Крым

Борчанинова также рассказала, что бригады скорой помощи везут пострадавших в Скадовскую больницу. При необходимости их направят на лечение в Крым, добавила министр. Информация о состоянии раненых и обстоятельствах инцидента продолжает уточняться. Известно, что один из пострадавших скончался при эвакуации.

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Украинские военные запустили две американские ракеты HIMARS по торговому рынку в селе Великие Копани в Херсонской области. В ходе удара пострадали семеро человек. Также сообщается о погибших. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал действия со стороны ВСУ — варварскими. Он уточнил, что противник изначально выбрал такое время, чтобы у рынка собралось как можно больше гражданских.  Хладнокровный обстрел мирных Первые сообщения об ударе ВСУ по рынку в Великих Копанях были опубликованы Сальдо в 17:21 по Москве. Уже тогда губернатор подчеркнул у себя в telegram-канале, что в результате удара пострадали множество людей. Он также написал и о погибших, однако не озвучил цифру.  Глава региона обозначил, что ВСУ запустили по Херсонской области две американские ракеты HIMARS. Причем Сальдо отметил, что украинские военные специально выбрали время, чтобы у рынка собралось как можно больше гражданских. По его словам, в момент удара на месте находились десятки фермеров, приехавших продать свою продукцию. Он назвал удар со стороны Украины — варварским.  Число пострадавших увеличивается  Изначально сообщалось о четырех пострадавших в ходе удара. Однако затем количество увеличилось до семи человек. При этом число погибших по прежнему не озвучивается.  Cредb раненых есть фельдшер и водитель скорой помощи. Об этом рассказала журналистам ТАСС министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова. Пострадавших могут переправить в Крым Борчанинова также рассказала, что бригады скорой помощи везут пострадавших в Скадовскую больницу. При необходимости их направят на лечение в Крым, добавила министр. Информация о состоянии раненых и обстоятельствах инцидента продолжает уточняться. Известно, что один из пострадавших скончался при эвакуации.
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