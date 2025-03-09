Хинштейн раскрыл подробности операции «Труба» в Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн подтвердил информацию о подвиге российских военных, которые смогли прорваться в тыл ВСУ в районе Суджи, пройдя к позициям противника через незадействованный газопровод, организовав так называемую операцию «Труба». Таким образом бойцы РФ смогли миновать вражеские дроны, мины и технику.
«Чтобы миновать вражеские дроны, мины и технику, ВС РФ воспользовались трубой магистрального газопровода, по которым раньше газ поставлялся из России через Украину в Европу. Это был серьезный шаг. <...> Cуществовал риск отравления, понадобились средства защиты. Подобный ход наши бойцы использовали в Авдеевке. Парни — крепче стали!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что по итогу операции удалось достичь поставленной цели — продолжать выбивать украинские силы с курского направления.
Одним из решающих моментов контрнаступления в Курской области стали действия подразделения российской армии, численностью в 800 человек, которые осуществили марш-бросок на дистанцию приблизительно 11 километров, используя неэксплуатируемый газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Это позволило войскам неожиданно для украинских сил проникнуть в их тыловые районы. Об этом писали военкоры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.