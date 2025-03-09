«Может не выжить»: Трамп сделал жесткое заявление про Украину

Трамп: Украина может не выжить в конфликте с Россией
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Трамп заявил, что хочет закончить конфликт России и Украины
Трамп заявил, что хочет закончить конфликт России и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может не устоять в конфликте с Россией, даже если США будут оказывать ей помощь. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп.

«Ну, она (Украина — прим. URA.RU) может не выжить в любом случае», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Так он ответил на вопрос журналиста, касающийся возможной гибели Украины в случае прекращения американской поддержки. Трамп добавил, что конфликт России и Украины не должен был начаться и Штаты хотят прекратить его. 

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Украина может не устоять в конфликте с Россией, даже если США будут оказывать ей помощь. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп. «Ну, она (Украина — прим. URA.RU) может не выжить в любом случае», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Так он ответил на вопрос журналиста, касающийся возможной гибели Украины в случае прекращения американской поддержки. Трамп добавил, что конфликт России и Украины не должен был начаться и Штаты хотят прекратить его. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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