«Может не выжить»: Трамп сделал жесткое заявление про Украину

Трамп заявил, что хочет закончить конфликт России и Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина может не устоять в конфликте с Россией, даже если США будут оказывать ей помощь. Об этом сообщил лидер США Дональд Трамп.
«Ну, она (Украина — прим. URA.RU) может не выжить в любом случае», — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Так он ответил на вопрос журналиста, касающийся возможной гибели Украины в случае прекращения американской поддержки. Трамп добавил, что конфликт России и Украины не должен был начаться и Штаты хотят прекратить его.
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