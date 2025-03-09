Более 230 военных погибли при столкновениях в Сирии

В Сирии более 230 сотрудников Министерства обороны и органов безопасности страны были убиты в результате перестрелок с военными группировками на западе территории. Об этом сообщает источник в силах безопасности.
«В ходе операций на побережье погиб 231 военнослужащий Министерства обороны и служб безопасности», — передает телеканал Al Jazeera слова источника. Он добавил, что в районах, где проходили боевые операции, продолжают числиться десятки военнослужащих и сотрудников спецслужб Министерства обороны, пропавших без вести.
Сегодня, 9 марта, в Кардахе была найдена массовая могила с телами убитых сотрудников Министерства обороны. Силы безопасности продолжают поиски других подобных захоронений.
Ранее агентство SANA сообщило, что в провинции Тартус в портовом городе Банияс произошло столкновение между силами безопасности Сирии и сторонниками бывшего президента страны Башара Асада на территории газовой электростанции. Приверженцы Асада предприняли попытку атаковать станцию с целью дестабилизации энергетической инфраструктуры города, передает RT.
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