В Екатеринбурге в массовой драке возле бургерной пострадали случайные прохожие

В Екатеринбурге прохожие хотели помочь и пострадали во время массовой драки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В драке участвовало более 10 человек
В драке участвовало более 10 человек Фото:

Во время массовой драки возле бургерной «А ты где?» на Ботанике в Екатеринбурге пострадали прохожие. Они пытались помочь незнакомцу, участвовавшему в потасовке. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Они проходили мимо этого кафе, увидели, как избивают парня, и решили заступиться за него. А эта толпа на них накинулась», — сообщил собеседник. 

В результате пострадали несколько парней: одному брызнули в глаза перцовым баллончиком, он едва не ослеп, со слов собеседницы, другого повалили на дорогу и начали пинать, еще один получил удар в голову. Еще одна девушка отделалась испугом — ее вовремя оттащили.

Вечером 8 марта около бургерной «А ты где?» на Ботанике произошла массовая драка. Она началась около заведения, но позже переместилась на проезжую часть. Судя по кадрам из видео с места происшествия в потасовке участвовали более десяти человек. В УМВД уже знают о произошедшем и проводят проверочные мероприятия.

.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время массовой драки возле бургерной «А ты где?» на Ботанике в Екатеринбурге пострадали прохожие. Они пытались помочь незнакомцу, участвовавшему в потасовке. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Они проходили мимо этого кафе, увидели, как избивают парня, и решили заступиться за него. А эта толпа на них накинулась», — сообщил собеседник.  В результате пострадали несколько парней: одному брызнули в глаза перцовым баллончиком, он едва не ослеп, со слов собеседницы, другого повалили на дорогу и начали пинать, еще один получил удар в голову. Еще одна девушка отделалась испугом — ее вовремя оттащили. Вечером 8 марта около бургерной «А ты где?» на Ботанике произошла массовая драка. Она началась около заведения, но позже переместилась на проезжую часть. Судя по кадрам из видео с места происшествия в потасовке участвовали более десяти человек. В УМВД уже знают о произошедшем и проводят проверочные мероприятия. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...