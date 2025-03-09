В Екатеринбурге в массовой драке возле бургерной пострадали случайные прохожие

Во время массовой драки возле бургерной «А ты где?» на Ботанике в Екатеринбурге пострадали прохожие. Они пытались помочь незнакомцу, участвовавшему в потасовке. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Они проходили мимо этого кафе, увидели, как избивают парня, и решили заступиться за него. А эта толпа на них накинулась», — сообщил собеседник.
В результате пострадали несколько парней: одному брызнули в глаза перцовым баллончиком, он едва не ослеп, со слов собеседницы, другого повалили на дорогу и начали пинать, еще один получил удар в голову. Еще одна девушка отделалась испугом — ее вовремя оттащили.
Вечером 8 марта около бургерной «А ты где?» на Ботанике произошла массовая драка. Она началась около заведения, но позже переместилась на проезжую часть. Судя по кадрам из видео с места происшествия в потасовке участвовали более десяти человек. В УМВД уже знают о произошедшем и проводят проверочные мероприятия.
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