09 марта 2025
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Актриса Розанова объяснилась за мат на красной дорожке кинофестиваля в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Розанова в числе именитых гостей прошла по красной дорожке кинофестиваля в ХМАО
Ирина Розанова в числе именитых гостей прошла по красной дорожке кинофестиваля в ХМАО Фото:

Актриса Ирина Розанова объяснила, что высказанный на красной дорожке кинофестиваля «Дух Огня» в Ханты-Мансийске мат не имел отношения к гостям. Актриса заболела перед фестивалем и не смогла сдержать эмоций к организаторам, сообщают telegram-каналы. 

«К народу это не имеет никакого отношения. На фестиваль приехала больная и не смогла сдержать эмоций, которые были направлены на организаторов», — приводит слова Розановой telegram-канал Baza.

Причиной недовольства актрисы стало то, что артистов не объявляли для зрителей, которые стояли на морозе. При этом Розанова отметила, что фестиваль ей понравился.

Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Розанова выругалась матом на красной дорожке кинофестиваля «Дух Огня» в ХМАО. Тогда югорчане приняли эти слова на свой счет и сочли их за неуважение.

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Актриса Ирина Розанова объяснила, что высказанный на красной дорожке кинофестиваля «Дух Огня» в Ханты-Мансийске мат не имел отношения к гостям. Актриса заболела перед фестивалем и не смогла сдержать эмоций к организаторам, сообщают telegram-каналы.  «К народу это не имеет никакого отношения. На фестиваль приехала больная и не смогла сдержать эмоций, которые были направлены на организаторов», — приводит слова Розановой telegram-канал Baza. Причиной недовольства актрисы стало то, что артистов не объявляли для зрителей, которые стояли на морозе. При этом Розанова отметила, что фестиваль ей понравился. Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Розанова выругалась матом на красной дорожке кинофестиваля «Дух Огня» в ХМАО. Тогда югорчане приняли эти слова на свой счет и сочли их за неуважение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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