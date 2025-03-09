09 марта 2025

Президент Латвии призвал Европу к оружию

Президент Латвии: европейские страны должны ввести воинскую повинность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Латвии считает, что Европа должна вооружаться
Глава Латвии считает, что Европа должна вооружаться Фото:

Европейские страны должны ввести воинскую повинность. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Видя, что происходит в мире, решение, которое мы приняли (о воинской повинности — прим. URA.RU) , многие другие европейские страны должны последовать ему. Европейские правительства должны убедиться, что мы все становимся сильнее», — сказал Ринкевич в интервью программе Sky Sunday Morning.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подчеркнул необходимость вступления в гонку вооружений для повышения безопасности региона на фоне конфликта на Украине и изменения подхода США к Европе. Туск призвал европейские страны активизировать военные усилия и начать процесс вооружения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейские страны должны ввести воинскую повинность. Такое мнение высказал президент Латвии Эдгар Ринкевич. «Видя, что происходит в мире, решение, которое мы приняли (о воинской повинности — прим. URA.RU) , многие другие европейские страны должны последовать ему. Европейские правительства должны убедиться, что мы все становимся сильнее», — сказал Ринкевич в интервью программе Sky Sunday Morning. Премьер-министр Польши Дональд Туск также подчеркнул необходимость вступления в гонку вооружений для повышения безопасности региона на фоне конфликта на Украине и изменения подхода США к Европе. Туск призвал европейские страны активизировать военные усилия и начать процесс вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...